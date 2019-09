Talvi dijo que Pit-Cnt salió a "taparle la boca" con movilización "prepotente" y "antidemocrática"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Continúa la tensión entre el candidato presidencial por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, y el Pit-Cnt.



La propuesta por parte del colorado de una reducción de 9.000 empleos públicos por año durante el próximo gobierno despertó las críticas del movimiento sindical, que no solo planteó públicamente sus discrepancias, sino que ahora propone una movilización en contra de esta iniciativa. Por su parte, Talvi respondió a las críticas

Este jueves, durante su gira por Tacuarembó, Talvi declaró a Radio Uruguay que "lo único" que plantea es "no reponer vacantes por cinco años" con "la gente que se jubila y fallece".



Talvi sostuvo que la respuesta del Pit-Cnt ante un Estado "demasiado grande, demasiado obeso, demasiado costoso, y muy malo en gestionarse para lograr los resultados que la ciudadanía precisa" es "salir a taparnos la boca con una movilización prepotente, antidemocrática". En cambio, pidió una discusión "civilizada". "Si están en desacuerdo, que den argumentos, estamos dispuestos a discutirlos", remató.



Por otro lado, Fernando Pereira, presidente de la central sindical, respondió nuevamente al planteo de Talvi tras su participación en el encuentro de las candidatas a vicepresidente, Graciela Villar por el Frente Amplio y Mónica Bottero por el Partido Independiente, este jueves en la sede del Pit-Cnt.



En rueda de prensa, Pereira enfatizó que desde el 2009 a la fecha, los jubilados del sector público "no superan los 5.000" por lo que "si van a cesar 10.000, esto se paga con puestos de trabajo".



Al respecto, el dirigente sindical enfatizó que "si a alguien le anuncian que va a haber 5.000 despidos y es dirigente sindical y no dice nada, no es que perdió la indiferencia, es que se transformó en un gran indiferente".



En tanto, subrayó que su férrea oposición "no es como se dice 'entrando en campaña, ni gritando', porque no hemos pegado ni un solo grito, hemos dado fundamentos". Además, puntualizó que cuando se reunió la dirigencia sindical con el diputado colorado Ope Pasquet y con Talvi, le plantearon "en ese mismo momento las diferencias", pero que consideran que como ahora esta medida tomó estado público "volvemos a plantear nuestra diferencia".



Consultado sobre si no cree apresurada la medida de movilización cuando aún no está definido quién ganará las elecciones, Pereira respondió: "Si nos anuncian que puede haber un peligro y nosotros no alertamos, porque no estamos votando una medida de paro... estamos votando una movilización y un acto donde el movimiento sindical le diga a los candidatos, a todos, que en el caso que apliquen medidas de este tipo, el movimiento sindical las va a enfrentar, y las va a enfrentar desde el mismo día que se anuncian, porque después, los que nos pueden decir con toda razón es: 'nosotros dijimos esto en campaña'".