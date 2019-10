Talvi denuncia "niños que se acuestan con hambre" y abandono estatal a madres de adictas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

No es ninguna novedad que el futuro político del país se dirime entre un modelo marcado por el “continuismo” y otro por el “cambio”. Sin embargo, en la recta final de la campaña, para el colorado Ernesto Talvi se vuelve de vital importancia subrayar de qué lado del mostrador se encuentra.

En Paysandú, el candidato colorado volvió a apuntar contra el Frente Amplio al calificarlo como “un aparato de poder” que “no duda en jugar con deslealtad si se trata de preservar los privilegios del poder”.

Talvi viene cumpliendo con una serie de actos en distintos departamentos del país en los que realiza los tradicionales cierres de campaña. Ayer estuvo en Trinidad (Flores), Durazno y Florida y el lunes en Paysandú, en donde denunció que votar al partido de gobierno es darle un voto de confianza al “continuismo” que “tuvo una oportunidad histórica porque contó con mayorías parlamentarias y recursos abundantes como no teníamos desde la posguerra y ha dilapidado esa oportunidad”.



En pleno acto, el economista relató la historia de una familia que conoció durante una recorrida por el barrio Don Atilio de Salto: “Es tremendo lo que nos contaron, tremendo escuchar a una madre decirnos que con su marido y a pulmón montaron un merendero porque hay chiquilines que se acuestan con hambre”, contó el colorado.

Paralelamente, Talvi señaló que en otros casos, madres de personas adictas le contaron que no cuentan con ningún apoyo del Estado para hacer frente a la situación. “Rosario, que tiene dos hijos adictos, nos dice que no tiene ningún apoyo del Estado para poder transitar una situación que es terriblemente difícil para las familias. Y nos dice otra cosa que duele y duele en el alma, ‘nosotros no vinimos a este mundo como madre a enterrar a nuestros hijos’. ¡No va más, no va más! Estamos del lado del cambio, el 27 votamos todos por el cambio”, añadió el presidenciable.

De espaldas.

Talvi considera que “el 27 de octubre, Uruguay podrá decidir entre la continuidad y el cambio. Nosotros vinimos a la política para ser el cambio, para construir un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna que está agotado, sin ilusión y sin capacidad de encarar los grandes desafíos del presente y del porvenir”. Talvi considera que llegó a la política “para ser parte de una coalición entre los partidos de oposición que le den viabilidad a un nuevo proyecto de país”. En este sentido, aclaró que “para nosotros lo más importante es ofrecerle a la ciudadanía un mejor proyecto de país y empujar por los cambios impostergables que el Uruguay precisa”.

Acto de cierre de campaña de Talvi en la ciudad de Salto. Foto: @ernesto_talvi

La semana pasada luego de que el candidato colorado manifestara que está dispuesto a alcanzar acuerdos tema por tema si no prospera la coalición, Martínez le envió un claro guiño en un acto en Maldonado. Y este fin de semana, Martínez señaló que “algunos de los programas (de los partidos de la oposición) tienen más puntos de contacto con nosotros que con el programa del Partido Nacional”.

El oficialista considera que el programa del Partido Colorado tiene más puntos de contacto con el del Frente Amplio (FA) que con el del propio Partido Nacional, sobre todo en materia de seguridad y educación, enfatizó.



Sin embargo, si bien se mostró confiado por las coincidencias del FA con otros partidos, puso reparos con respecto a Cabildo Abierto. El oficialista indicó que tiene la “absoluta certeza de que nos va a ser mucho más fácil gobernar con alianzas en particular”, al tiempo que subrayó que el FA se encuentra “diametralmente opuesto a Cabildo Abierto”.

Talvi ha insistido en que su programa de gobierno tiene muchas coincidencias no solo con el Partido Nacional y el Partido Independiente, sino también con el ala socialdemócrata del Frente Amplio (Asamblea Uruguay, el sector que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori). El colorado dijo también que estaría dispuesto a suscribir acuerdos puntuales y por temas con otros partidos políticos.

Recta final.

El candidato volverá hoy a Montevideo en una jornada que lo tendrá participando de varias “reuniones privadas”, informaron en su comando a El País. Mañana encabezará el que será su último acto de campaña, que lo tendrá junto a su compañero de fórmula Robert Silva en Maldonado.



Hace dos semanas que Talvi viene realizando una serie de actos de cierre de campaña en distintas ciudades del interior del país. Se trata de actos conjuntos, con representantes de todos los sectores colorados: de la lista 600 que es la suya, de la 2000 del expresidente Julio María Sanguinetti, de la 15 del senador José Amorín Batlle y de la 9007 del exfiscal Gustavo Zubía. El pasado 12 de octubre la fórmula colorada encabezó el acto de cierre del partido en Montevideo que se realizó en la Institución Atlética Larre Borges, el mismo escenario en el que largó su candidatura. Allí el colorado llamó a la militancia a redoblar esfuerzos para dar un “batacazo” este domingo.