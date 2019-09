Talvi defiende recorte del Estado ante sindicalistas en el Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira tuvo que interrumpir seis veces la presentación del candidato colorado Ernesto Talvi y de su equipo de asesores por el “murmullo” de los delegados sindicales presentes en la gran sala de la central sindical.

“¡Silencio muchachos, hay mucho murmullo!”, dijo Pereira mientras el colorado exponía. “¿Nos va a venir a hablar de empleo y desempleo?”, le dijo en un tono burlón, una de las dirigentes sindicales a otra mientras se acomodaba en una de las sillas. El economista llegó ayer pasadas las 10 de la mañana a la sede central del Pit-Cnt en la que esperaba su compañero de fórmula Robert Silva, algunos de sus principales asesores y decenas de sindicalistas.



“Esta es la casa de la clase trabajadora y de la democracia”, le dijo el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, a Talvi antes de darle la palabra, tras compartir con él uno o dos mates. La central de trabajadores lo consultó sobre sus propuestas en relaciones laborales, empleo, sistema productivo, emprendimientos autogestionados y cooperativismo, política tributaria, pobreza, salud, educación y vivienda.



En ese marco, Talvi señaló que en caso de alcanzar el gobierno “redireccionará el gasto del Estado” con “mucha convicción” y “humanidad”. En este sentido, defendió su propuesta de recortar las vacantes de funcionarios públicos que se generen en el Estado y manifestó abiertamente su admiración por los gobiernos socialistas de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet en Chile.



“Planteamos que por un período lamentablemente, no podemos reponer vacantes, si son 6.300, si son 8.000, nosotros estamos tomando jubilaciones, fallecimientos y destituciones, esos tres números nos dan 8.800, no importan cuántos sean, lo que importa es el concepto”, señaló el economista. La cifra está calculada anualmente.



En su programa de gobierno, Ciudadanos, el sector de Talvi, plantea que si no se reponen “6.000 vínculos por año, podemos alcanzar ahorros de hasta US$ 1.000 millones sin resentir la calidad de los servicios públicos y sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores”. El Pit-Cnt había salido al cruce de la propuesta del candidato colorado, es más, la cúpula de la central de trabajadores ya había anunciado una movilización en contra de esta propuesta que hoy será puesta a consideración de la Mesa Representativa. El presidenciable dijo que “no podemos sostener una estructura que hemos montado con ingresos que ya no existen”.



En este sentido fue que anunció que se propone “rediseñar el funcionamiento del Estado de manera de ir a una cultura de evaluación de resultados”.



En segundo lugar, Talvi cedió la palabra a su asesor en materia de relaciones laborales Fernando Pérez Tabó, quien explicó la propuesta del colorado en esta materia. Convenios sectoriales que reflejen las “realidades económicas y particulares de las empresas, revisión de los grupos y subgrupos de actividad y reivindicar el derecho de los trabajadores no afiliados a negociar colectivamente”, son algunas de sus propuestas. Pérez Tabó indicó que “la ley de negociación colectiva es buena por el solo hecho de existir” y que si bien puede haber criterios diferentes sobre “si la ultractividad debe ser el criterio subsidiario principal”, sin embargo, “lo que no podemos discutir es que un derecho humano de estas características no tuviera un marco que dé seguridad jurídica”.



Paralelamente, Pérez Tabó reclamó mecanismos de prevención de conflictos de forma de evitar que la huelga sea la primera de las medidas: “Nos parece que la huelga en tanto derecho que genera daño, debe ser la última de las medidas y no la primera”. Pérez Tabó consideró que “la ocupación de los lugares de trabajo no es una extensión del derecho de huelga, es una conducta no legitimada en nuestro ordenamiento jurídico”. Con respecto a los Consejos de Salarios, el asesor colorado indicó que los mismos “no deben limitarse exclusivamente a la fijación de laudos mínimos, lo que sí debe es limitarse, como garantía de los interlocutores sociales, la injerencia del Poder Ejecutivo”.



Tras Pérez Tabó, también expuso la asesora en Economía, Ana Inés Zerbino, el diputado colorado Adrián Peña, Luis Alberto Ney Castillo en Salud, y Adriana Aristimuño en Educación. Al término del encuentro, Talvi agradeció la “hospitalidad” del Pit-Cnt, al tiempo que señaló que busca “redignificar lo público” para tener un “Estado fuerte”. Por su parte, Pereira, que destacó el encuentro porque “es muy bueno para el sistema democrático”, subrayó que hay diferencias, por ejemplo, de qué manera reponer las vacantes públicas.



El encuentro ya previsto desde antes de la propuesta de recorte de vacantes de Talvi por el Pit-Cnt, es parte de un ciclo que tendrá la central de trabajadores con los presidenciable.