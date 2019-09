Talvi criticó quedar fuera del debate: "Se está flechando la cancha en favor de 2 candidatos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato presidencial por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, divulgó un comunicado este lunes donde destaca que los candidatos Daniel Martínez (Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) “niegan que el debate esté abierto a los demás candidatos” y que los canales de TV “como colectivo no pueden hacerse socios de esta prohibición porque sería alterar el juego limpio”.

Los candidatos Martínez y Lacalle Pou debatirán en televisión el próximo 1° de octubre a las 20 horas, de acuerdo a lo que informaron el miércoles de la semana pasada los canales privados. Será la primera vez en 25 años que dos candidatos a la Presidencia participan de una instancia de este tipo.



En el comunicado de Talvi -que el candidato leyó este lunes en la sede de su sector, "Ciudadanos"- se señala que “no es un debate, no es una transmisión, no es un hecho periodístico. Se lo trata como si fuera un acontecimiento histórico”.



Talvi en el texto puntualiza que de llevarse adelante el debate “se habrá generado una ventaja injustificable a solo dos de los candidatos, a quienes se les permitirá prohibir la presencia de otros contendientes en la misma transmisión. Lacalle y Martínez en los hechos se niegan a que el debate esté abierto a los demás candidatos”.



En tanto, agregó que “dada la envergadura que ha tomado el asunto, los canales como colectivo no pueden hacerse socios de esta prohibición porque sería alterar el juego limpio. Si lo hicieran, estarían votando. Los canales cumplen una función pública y por lo tanto tienen la responsabilidad de asegurar el fair play en nuestra democracia”.



La propuesta del presidenciable colorado es que “se haga un debate en el que, como mínimo, se invite a los candidatos de los partidos con representación en el Senado de la República y que sean éstos los que decidan aceptar o declinar la invitación. Quienes la declinen, los atriles quedarán vacíos”, detalla el texto.



Talvi enfatizó que con su propuesta “la ciudadanía tendrá la posibilidad de escuchar, evaluar, ver y decidir su voto en igualdad de condiciones”.

"Estarán básicamente decidiendo la elección"

En conferencia de prensa luego de la lectura del comunicado, Talvi afirmó que "los medios están haciéndose socios de una proscripción de facto que Lacalle y Martínez nos imponen a los otros candidatos".



Escoltado por el diputado Ope Pasquet y su compañero de fórmula, Robert Silva, el candidato colorado dijo que "los medios no tienen incoveniente alguno, tenemos confirmación escrita, de que haya más atriles, pero en la medida que acepten, que Lacalle y Martínez no admitan más atriles y sigan con esto, estarán flechando la cancha, estarán básicamente decidiendo la elección".



Además, dijo que así como el candidato nacionalista reveló que él le había dicho que buscaría un debate con Martínez, Talvi señaló que le respondió: "Estás en todo tu derecho en buscar un debate con Martínez, yo quiero debatir contigo y con Martínez'", confesó.



Talvi subrayó además su interés en debatir con sus "futuros socios" porque entiende que "hay dos partidos compitiendo por el liderazgo en la oposición". Por un lado, "el Partido Nacional, el doctor Lacalle, un proyecto herrerista, o el Partido Colorado y nosotros, un proyecto batllista". En tanto, dijo que se van "a poner de acuerdo después, vamos a gobernar juntos, eso no quita de que es muy valioso para la ciudadanía que ese debate exista".



Consultado sobre si cree que con esa decisión se "daña la democracia", respondió: “Por supuesto, se está flechando la cancha en favor de dos candidatos, ofreciéndole una plataforma mediática gigantesca”.



Frente a la repregunta de si considera que los medios son responsables de dañar la democracia, Talvi respondió: “Los medios se están haciendo socios de una proscripción de hecho, no me hagas decir lo que no estoy diciendo (...) los medios se están haciendo socios voluntaria o involuntariamente de una proscripción a todo el resto de los candidatos...”.

El colorado consideró que existe una "mega operación mediática de la que se van a beneficiar solo dos candidatos", en referencia a Lacalle Pou y Martínez.