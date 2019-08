Talvi criticó al gobierno por manejo de la deuda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una entrevista que concedió a la agencia de noticias española Efe, el candidato colorado, Ernesto Talvi, criticó el manejo de la deuda que hace el gobierno, aseguró que de ser presidente no manejará las relaciones con otros mandatarios según cuestiones ideológicas, y criticó las amenazas de autoridades europeas de no firmar un acuerdo con el Mercosur.

Talvi criticó el creciente endeudamiento de Uruguay. “Como gastamos más que lo que nos ingresa tenemos que salir a pedir prestado”, dice. “Uruguay hace entrar los dólares a la plaza y los revende para pagar los gastos del Estado” y eso genera un dólar poco competitivo y convierte al país en el “más caro para producir y para vivir en las Américas”.



Sobre la crisis de la Argentina de Macri, con quien lo compara el Frente Amplio, Talvi manifestó: “Macri tenía un legado de desequilibrio fiscal y como redescubrió la capacidad de endeudarse -porque durante el kirchnerismo Argentina no tenía acceso al crédito- no hubo incentivos para poner en orden las cuentas públicas (...) La historia de lo que pasó en Argentina (...) nosotros no la vamos a repetir”, aseguró



Cuando se le pregunta por una eventual relación con gobiernos con visiones diferentes, como podría ser un Ejecutivo kirchnerista en Argentina, Talvi pregona “terminar de una buena vez con la costumbre que adquirió el Frente Amplio de manejar las relaciones internacionales en base a afinidades ideológicas con los gobiernos”.



El presidenciable elogió el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la UE hace algunas semanas luego de 20 años de negociaciones. Sobre las advertencias de autoridades europeas de rechazar o bloquear el pacto debido a los incendios en la Amazonia, Talvi dijo que “es un error pensar que se va a lograr más bloqueando el acuerdo que teniéndolo”.