Talvi busca revertir el "malestar" en la interna colorada

El domingo por la tarde referentes colorados de Ciudadanos, el sector del candidato Ernesto Talvi; de Batllistas, que encabeza el expresidente Julio María Sanguinetti y de la lista 15, que lidera el senador José Amorín Batlle, fueron convocados a una reunión de coordinación de la campaña hacia las elecciones del próximo domingo 27 de octubre.

Ayer, el candidato colorado y su equipo de campaña recibieron en el hotel Regency Way en el corazón de Pocitos a decenas de referentes que llegaron desde distintas partes del país. Allí, Talvi intentó limar asperezas con dirigentes de los otros sectores colorados luego de que cuestionaran que el presidenciable priorizara en la recta final de la campaña los propios actos de su lista y no participara en los de otros sectores.



Hace dos semanas, El Observador informó que en filas Batllistas, había “malestar” porque consideraban que las últimas cinco semanas de campaña, deberían llevarse a cabo actos en común.



Ayer, a 27 días de la elección nacional, esa sensación parecía persistir en varios dirigentes de Batllistas. A la salida del encuentro, cuatro referentes departamentales de la lista 2000 indicaron a El País que “esperábamos más aliento” del candidato presidencial y también un “mensaje de unidad” a la propia interna colorada.

Talvi estuvo distanciado de la campaña electoral durante dos semanas tras un “pinzamiento” en las cervicales y si bien tras su regreso, lo primero que hizo fue encabezar un acto de la lista 15 en Canelones, luego, se dedicó a recorrer el interior para seguir “agradeciendo” a los referentes de su propia lista.



Talvi iniciará mañana una nueva gira por varios departamentos del país y participará de actos conjuntos entre todos los sectores colorados. El martes estará en Colonia del Sacramento, el jueves en Mercedes, en Soriano, el viernes en Young y Fray Bentos, en Río Negro, y el sábado en San José de Mayo en San José.



El candidato dijo ayer a El País que “esta no necesitó ser una reunión de unidad, esto fue una reunión de trabajo, para que todos los sectores unidos a partir de ahora, organizando todos los actos en conjunto, sepamos cuál es la estrategia y el discurso que vamos a usar de aquí hasta el 27 de octubre”.

Reprogramación.

El presidenciable indicó que ya estaba previsto, al menos hasta el 16 de setiembre que él iba a recorrer el país en señal de “agradecimiento” tras la victoria en las internas del pasado 30 de junio. Sin embargo, el plan diagramado no se cumplió dado su alejamiento de la campaña por un problema de salud.



“Ya habíamos arreglado con el doctor Sanguinetti y con José Amorín Batlle que hasta el 16 de setiembre íbamos a hacer una gira de agradecimiento a todos los referentes de la 600 que nos ayudaron a llegar hasta aquí”, señaló el candidato. Pero explicó en diálogo con El País que “como tuve que suspender los viajes por dos semanas, la contractura y una neuropatía que me afectó me impedían viajar, entonces, esa gira se prolongó durante dos semanas”. Talvi informó que este miércoles “arranca” la gira “en conjunto” con los demás sectores, al tiempo que admitió que tuvo que reprogramar su agenda por un “rezago de 15 días respecto al programa titular”.

Debate.

Varios dirigentes manifestaron ayer a El País su molestia porque no se tuvo en cuenta al candidato colorado para participar del debate que se realizará esta noche entre el oficialista Daniel Martínez y el blanco Luis Lacalle Pou. También lo expresó en esos términos ayer el presidenciable.



El candidato sigue sosteniendo que fue “excluido” del mismo y que “el Partido Colorado no es un actor de reparto. El partido debería haber estado en ese escenario, es un partido histórico que gobernó durante 90 años, y que cuando este debate se armó, estábamos en zona de balotaje”, dijo.



Ayer a última hora, el presidenciable compartió una nota de El País en su cuenta de Twitter que se titulaba “Un 57% de los uruguayos dice que verá el debate entre Lacalle Pou y Martínez”. El colorado escribió: “Un éxito la coalición de Martínez y Lacalle para evitar que otros estuvieran en televisión. Quizás es la cultura del reparto, tan arraigada en nuestra política. Perdimos. Perdieron los ciudadanos. Tema superado. Seguimos con más fuerza nuestra campaña”.

Talvi dijo a El País que no se pronunciará más sobre el debate y que así también se definió en la propia dirigencia del Partido Colorado.