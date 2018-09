Talvi busca "acuerdos" con oficialismo

La inmensa fotografía del fundador del Frente Amplio Líber Seregni, ubicada detrás del mostrador en el hall de la sede del Frente Amplio, llamó la atención del precandidato a la Presidencia por el sector Ciudadanos del Partido Colorado, Ernesto Talvi, que apenas llegó ayer para reunirse con el presidente del partido de gobierno, Javier Miranda, consultó sobre aquella imagen.

Al salir de la reunión que no duró más de una hora, Talvi contó que encontró una coincidencia con Miranda: "En la puerta de su oficina tiene la Declaración Universal de Derecho Humanos, es su Biblia y también es la mía", dijo. El precandidato colorado viene manteniendo una serie de reuniones con representantes de todos los partidos políticos e incluso con el presidente argentino Mauricio Macri y ayer no fue la excepción. Talvi explicó que la reunión "es parte de la recorrida que estamos haciendo presentándonos en sociedad". Añadió que busca "construir vínculos personales, relaciones de confianza que nos permitan eventualmente tender puentes, construir acuerdos y construir diálogos". El economista es partidario de una oposición "por lo alto, discutiendo ideas, programas que impliquen respuestas a los principales desafíos que plantea el Uruguay; problemas de empleo y problemas de seguridad", dijo. Talvi consideró que "ya no hay espacio para subir más impuestos, ni para seguir recargando las tarifas ni comprimiendo la inversión pública" y que por eso hay que actuar "por el lado del control del gasto y profesionalización en la organización y funcionamiento de las empresas del Estado para producir ahorros".

Por su lado, Miranda defendió la política económica adoptada por el gobierno y definió el encuentro como "un buen gesto político". Consideró que "los puntos en común son los de la defensa de la democracia y el sistema político".