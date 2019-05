Talvi: "Astori hace politiquería barata pero sabe que hay que bajar el gasto público"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ernesto Talvi salió al cruce de las declaraciones de Danilo Astori. En el acto que el martes a la noche celebró Asamblea Uruguay por sus 25 años, el líder frenteamplista dijo que “hay propuestas absolutamente insostenibles por falta de seriedad”. Las palabras de Astori fueron en alusión al precandidato colorado y los nacionalistas Luis Lacalle Pou y Juan Sartori. Vale recordar que el propio Talvi manifestó que quiere bajar el gasto público en US$ 1.000 millones anuales.

“Veo una competencia por quién va a bajar más el gasto público en el futuro, por parte de quienes no conocen absolutamente nada acerca de cómo funciona el gasto público en el Uruguay (...) Todos queremos ser austeros, pero no podemos aceptar que se nos proponga bajar US$ 900 millones del gasto público y la última oferta que la conocí ayer es de US$ 1.000 millones”, agregó Astori.

En relación a estos dichos, Talvi le dijo a El País que "Astori hace politiquería barata pero sabe que hay que bajar el gasto público". "Quemó su carrera política por luchar contra el gasto público descontrolado y hoy lo elogia para la hinchada", señaló.

Asimismo, agregó que "es irónico que Astori defienda el gasto público descontrolado cuando buena parte de sus esfuerzos como timonel de la economía han estado dedicados a evitar que sus socios políticos se reventaran cada peso que la sociedad produce".

"Una y mil veces Astori trató de contener despilfarros y una y mil veces fue derrotado por la barra de frenteamplistas que querían tirar billetes desde los balcones", añadió.

"¿Es el mismo Astori que a los pocos meses de asumir en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, le presentó su renuncia porque no aceptaba como ministro que se le impusieran los gastos que el Frente Amplio quería? ¿Es el mismo Astori que dio una batalla campal en el Consejo de Ministros para evitar que se construyera el Antel Arena? El mejor resumen sobre esta discusión es que Astori ha quemado su carrera política por luchar contra el gasto público descontrolado. Y el país se lo agradece. Si no fuera por sus esfuerzos, hubiéramos caído en los delirios chavistas y kirchneristas con consecuencias parecidas. Astori no es candidato del FA a la presidencia, siendo el más capaz de los frenteamplistas, porque sus socios nunca le han perdonado esa batalla contra el Estado irresponsable", puntualizó.



Ancap

"Tenía razón, unos años después, con delirios de grandeza, las malas inversiones de Ancap nos costaron fortunas y nos dejaron un clavo gigantesco que hasta hoy estamos pagando. Y así sucesivamente, Astori trató de contener el gasto y perdió la mayor parte de las veces. Astori dijo que las empresas públicas se habían desmadrado en el gobierno de José Mujica", recalcó Talvi.

"Si dio esas batallas internas, que tanto le han costado para contener el gasto público, ¿cómo es que ahora y para la hinchada en un acto político, se declara partidario incondicional del gasto público irresponsable?", finalizó.

Talvi no es el primero en salir a responder las afirmaciones que Astori hizo ayer. Esta mañana Azucena Arbeleche -quien será la ministra de Economía si el blanco Luis Lacalle Pou gana la presidencia, según lo que adelantó el precandidato- dijo que "Astori y el Frente Amplio no tienen noción de ahorro porque si de 2004 hasta la fecha hemos observado aumento de gasto es porque Astori y el Frente Amplio no tienen noción de cómo ahorrar y de cómo el gasto se transmite en mejores resultados".



¿En cuánto está el déficit fiscal?

A principios de mayo se conoció que el déficit fiscal se mantuvo en el peor nivel en casi 30 años. En los 12 meses cerrados al tercer mes del año se ubicó en 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) -US$ 2.680 millones-, sin tomar en cuenta el llamado “efecto cincuentones”. El 4,5% del PIB de déficit es el peor registro desde el 6,2% de fin de 1989.