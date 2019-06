Talvi se aseguró el control del ejecutivo del Partido Colorado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No se consiguió el consenso en el ejecutivo del Partido Colorado y una arremetida de los representantes de Ernesto Talvi le aseguró la conducción partidaria al precandidato presidencial de Ciudadanos.

El clima quedó “tirante” comentó a El País un participante de la reunión, en momentos en que el Partido Colorado busca posicionarse mejor en la campaña electoral donde se ubica tercero lejos de las probabilidades de ganar la elección de octubre, aunque sí con posibilidades de ser la rueda de auxilio del Partido Nacional.

Lo cierto es que ayer, el comité ejecutivo nacional (CEN) colorado ungió como nuevo secretario general al exdiputado Guido Machado, un dirigente alineado con Talvi, luego de que Felipe Schipani (Ciudadanos) presentara una moción al respecto.

Schipani hizo la del ‘50: contó los votos, vio que eran mayoría los de Talvi (9 a 6), y presentó la moción para llevar a Machado a la secretaría general del CEN, dejando bastante “tensa” la reunión, contaron a El País integrantes del sector que perdió la jugada.

De todos modos, la elección interna del domingo 30 definirá los convencionales nacionales colorados para los próximos cinco años y de la correlación de fuerzas que arrojen las urnas saldrán los nuevos quince miembros del CEN, que asumirán a mediados o fines de julio.

Si bien se conocen encuestas de opinión pública cada pocas horas, la mayoría le da amplia ventaja a Batllistas (Sanguinetti) sobre Ciudadanos (Talvi). Ayer martes, Radio Uruguay difundió una encuesta de la empresa Factum mostrando la consolidación de Sanguinetti. Según la medición, el expresidente creció tres puntos porcentuales respecto a la última medición (abril de 2019) y alcanzó el 58% de intención de voto.

Talvi aparece estable respecto a la medición de abril y en mayo volvió a obtener un 32% de intención de voto.

Mociones

En la reunión del CEN se presentaron cuatro mociones. Una por parte de Tabaré Viera (Batllistas) para abrir una discusión del tema secretaría general y lograr un acuerdo. Otra que fue complementada por Walkiria Olano (Batllistas) para formar una comisión buscando el consenso.

Una tercera de Machado (Ciudadanos) para posponer el tratamiento de la elección. Y la de Schipani (Ciudadanos), que fue la que se impuso.

Sanguinetti advirtió a COFE que la ocupación afecta al trabajador



Continuando con la ronda de entrevistas con los precandidatos presidenciales, el expresidente colorado Julio María Sanguinetti (Batllistas) fue recibido ayer por el secretariado ejecutivo de COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado), analizando sus distintos reclamos para un eventual futuro gobierno -en este caso- de la oposición. Uno de los temas que fueron discutidos es la aplicación de esencialidad. Sanguinetti es partidario, pero los sindicalistas no. Le recordaron que cuando Tabaré Vázquez lo aplicó en la educación ellos estuvieron fuertemente en contra. La relación laboral en el país está, para el expresidente, “muy compleja”. Para Sanguinetti “el sistema de ocupaciones desalienta a la inversión. Y no va a haber más ocupación si no mejoramos la inversión”.