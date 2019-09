Talvi sobre anuncios de Astori: "Son medidas dispersas que van a tener muy poco impacto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la misma línea que el expresidente Julio María Sanguinetti, el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, dijo este miércoles de noche, previo a una cena de recaudación del sector Batllistas, que el paquete de medidas que anunció el ministro de Economía Danilo Astori el lunes para reactivar la inversión y recuperar el empleo son "cataplasmas, que no dimensionan el problema serio que está teniendo el país desde un punto de vista productivo, con una falta de rentabilidad y competitividad que tiene a las empresas contra las cuerdas. Cerrando, achicándose, cesando trabajadores: 60.000 empleos perdidos en cinco años, cuando el Uruguay tiene que crear entre 10.000 y 12.000 por año para mantener la tasa de desempleo constante".

Puntualmente, Talvi calificó al anunció que hizo el ministerio de Economía como"tarde, poco y probablemente medidas dispersas que van a tener muy poco impacto".



Respecto a las negociaciones del debate con Astori, el candidato colorado dijo: "Creo que es simplemente cuestión de fechas, pero creo que la voluntad de debatir está". En tanto, puntualizó: "Nosotros queríamos hacerlo ya y el ministro Astori prefería postergarlo por un tiempo". Sobre su contrincante en un eventual debate, Talvi dijo que "no es candidato, pero le sobra estatura presidencial, así que creo que puede llegar a ser un debate enormemente enriquecedor para la ciudadanía".



Problema de salud en cervicales



El candidato colorado hace dos semanas que no realiza actos y recorridas por el país, a raíz de un "pinzamiento" en las cervicales. Sobre su problema de salud, dijo: "Es una contractura que me apretó un nervio, me produjo una neuropatía que es muy dolorosa, pero no tiene absolutamente ninguna importancia. Es cuestión de tiempo, se tiene que desinflamar el nervio, yo ya estoy trabajando completamente a full". Adelantó que "la semana que viene" retomará la campaña "normalmente".



Por otro lado, en los últimos días se generó una polémica entre el Partido Colorado y Fernando Amado, ex integrante de esa fuerza política, por el uso que ha hecho de la figura de José Batlle y Ordóñez en la campaña política con su agrupación Unir, que integra la coalición Progresistas del Frente Amplio.



Sobre este episodio, Talvi dijo que Amado "puede reivindicar el batllismo desde el Frente Amplio, y creo que hay otros miembros o corrientes del Frente Amplio que podrían reivindicar los valores batllistas". Sin embargo, entiende que el Frente Amplio como "conglomerado, admitiendo el marxismo, y la lucha de clases, como la doctrina que inspira, la forma en que la sociedad se relaciona y se organiza, está invalidado como colectividad de autodefinirse como batllista".