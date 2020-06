Talvi acuerda con Lacalle Pou salida de la Cancillería en el corto plazo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jornada de ayer arrancó temprano con una sorpresa en la Torre Ejecutiva. El canciller Ernesto Talvi faltó por primera vez a la convocatoria del presidente. El líder colorado no asistió ayer a la reunión del Consejo de Ministros que Luis Lacalle Pou programó para iniciar la discusión del Presupuesto Quinquenal. En su lugar asistió la vicecanciller Carolina Ache, y el número tres del ministerio Diego Escuder.

Por la noche tanto Lacalle Pou como Talvi estuvieron de festejos de cumpleaños. El blanco en el aniversario 73 de su madre, Julia Pou, y el colorado en su cumpleaños número 63. Pero si bien ambas celebraciones fueron en familia, la atención a sus teléfonos celulares fue constante. Es que sobre la noche los chats en los teléfonos móviles de dirigentes y jerarcas de la coalición multicolor ardieron.

“Guarda que Ernesto (Talvi) renuncia”, le escribió un dirigente colorado a un colega blanco. El comentario llegó a la redacción de El País pasada las 21 horas. Los contactos realizados contaban de un malestar del canciller, y su intención de dar un paso al costado.

Una de las fuentes contactadas admitió que Talvi evitó ir a la reunión del gabinete por: “no estar de humor”. Pero aclaró que había quedado conforme con la reunión, la noche anterior, con el presidente Lacalle Pou.



A las 21:40 una fuente colorada confió a El País que Talvi tenía la decisión de renunciar. A las 21:55 el periodista Gabriel Pereyra escribió en su Twitter que el líder colorado ya estaba diseñando su salida, y minutos después informó de un contacto con Talvi:



-E. Talvi: Gabriel, lo mío no es una renuncia en el sentido de que me voy mañana.



-G. Pereyra: ¿Qué es?



-E.T.: Tuvimos una buena conversación con el presidente y llegamos a una fórmula.

-G.P.: ¿Esa fórmula te permitirá seguir en el gobierno por un tiempo?



-E.T.: Y yo supongo que sí.



-G.P.: ¿Entonces no te vas ahora pero sí en un tiempo?



-E.T.: Perdón pero es un acuerdo con el presidente y no puedo decirte nada. Mañana lo vamos a explicar.

Por un tiempo?

Talvi: Y yo supongo que si.

Yo: entonces no te vas ahora pero sí en un tiempo ?

Talvi: perdón pero es un acuerdo con el presidente y no puedo decirte nada. Mañana lo vamos a explicar. — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) June 11, 2020

En comunicación con El País vía Whatsapp sobre si había renunciado respondió: “terminantemente no”.



Poco después usó su cuenta de Twitter donde escribió: “Ante versiones que circulan en las redes y consultas de varios periodistas, desmiento de manera terminante que haya presentado renuncia a mi cargo como canciller”.

Ante versiones que circulan en las redes y consultas de varios periodistas, desmiento de manera terminante que haya presentado renuncia a mi cargo como Canciller.



. — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) June 11, 2020

No obstante, Talvi ya había transmitido a su núcleo político más cercano su intención de poner su cargo a disposición. Pero no fue hasta el martes pasado que la decisión se cristalizó. Luego del encuentro con el presidente, el colorado comunicó a sus dirigentes de extrema confianza el acuerdo al que había llegado con el mandatario: una salida ordenada y progresiva.

Fuentes políticas aseguraron a El País que la intención del canciller es poder dedicarse enteramente a la actividad política liderando su partido. Todas las fuentes coincidieron en que todavía no hay una fecha fijada para su salida.

Este sábado en una entrevista en El Observador, Talvi fue consultado sobre si calificaría a Venezuela como una dictadura. Respondió que “este canciller no va a decir en este rol esa palabra y lo que yo piense personalmente respecto del régimen que gobierna Venezuela dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo”.

Ayer El País informó que el miércoles el presidente le pidió congruencia al ministro tras sus declaraciones sobre Venezuela. A la salida del encuentro, el ministro dijo que “con el presidente estamos 100% alineados, más allá de la semántica, cada uno tiene su rol”. Talvi señaló que “nosotros estamos trabajando desde que arrancamos porque lo de Venezuela es una causa que a nosotros nos convoca de manera muy personal”.

El canciller dijo que con el gobierno de Nicolás Maduro “tenemos diferencias enormes y distancias enormes, he dicho, Venezuela no es una democracia, es un país en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos, pero dicho esto, estamos dispuestos a trabajar para que haya un diálogo”.

Pero esta no es la primera vez que el canciller pensó en renunciar a su cargo. Fuentes políticas aseguraron a El País que las diferencias con el presidente también estuvieron cuando se definía la designación del embajador en Buenos Aires o cuando el colorado vetó a Julio Luis Sanguinetti, el hijo del expresidente Julio María Sanguinetti para ir a la Comisión Administradora del Río Uruguay. Talvi y Sanguinetti no se hablan hace meses, diferencias que vienen desde la campaña.

En el otro caso, el canciller prefería al senador blanco Sergio Abreu como embajador en Buenos Aires, pero el presidente no estuvo de acuerdo y designó al exintendente de Florida, Carlos Enciso.