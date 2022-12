Tabaré Viera: “Confío en que el covid no afectará la temporada”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro Tabaré Viera tiene la impresión de que será una buena temporada de turismo. Y, aunque en este momento se vive un repunte de los casos de covid, confía en que no afectará al sector como ocurrió durante la pandemia. Sobre el Partido Colorado, por el que fue senador e intendente de Rivera, asegura que aún no son tiempos de candidaturas. Eso será en el último trimestre de 2023 y estaría “dispuesto a asumir la responsabilidad que tenga que asumir” llegado el momento.

-¿Cuáles son las perspectivas para esta temporada de verano?



-Tenemos la impresión de que vamos a tener una buena temporada. Somos optimistas por cuanto es la primera luego de la apertura de fronteras sin ninguna restricción. También la gente quiere salir y tener sus vacaciones. Además, hemos trabajado mucho para este verano, en conjunto con toda la oferta turística que hoy, felizmente, es muy diversificada y de muy buena calidad.



Para el verano no solo hablamos del turismo costero de sol y playa, que sin duda es la gran estrella. También está el turismo de naturaleza, vinculado a la producción como el enoturismo o las rutas específicas como la del queso. Hoy está el desarrollo de nuevos productos -algunos muy innovadores- que son un complemento muy importante para el turismo tradicional y consolidado de sol y playa. Uruguay tiene fortalezas muy importantes. Después de la pandemia, la persona quiere un turismo de experiencia y ya no alcanza solo con estar 15 días panza arriba disfrutando. Quiere algo más y acá hay una oferta.



Por otra parte, hemos hecho una gran promoción del país durante todo el año a través de la presencia en las ferias más importantes de la región y del mundo y la publicidad.



-¿Qué sucede con los países limítrofes?



-Todo está dado para que sea una buena temporada. Tenemos algunas dificultades en la región, sobre todo con nuestro principal mercado histórico, el argentino. La diferencia cambiaria nos trae algunos problemas de precios. Pero particularmente en la oferta de verano tenemos una gran fortaleza. La información que nos llega es que la oferta de turismo de verano en ese país está muy cara por la inflación y prácticamente al mismo precio que la uruguaya. Así que creemos que vamos a tener una muy buena afluencia desde Argentina, como está ocurriendo. Y, de cualquier manera, hemos apostado fuerte -y lo seguiremos haciendo- a ampliar mercados como el brasileño, que es gigantesco con una gran posibilidad.



-¿Cree que el aumento de casos de covid que se registra en el país va a afectar la temporada de verano?



-Creo que no, confío en que no. De cualquier manera es un aspecto sanitario, por lo que tendrán que ir monitoreando y decidiendo las autoridades competentes. Confío en que son períodos en los que algunas variantes del virus o los cambios de estación y de actividad de la gente llevan a que aumente provisoriamente. Pero la enfermedad en sí no es igual. Ya conocemos al virus, estamos vacunados con cuatro dosis, los casos ya no revisten la gravedad de antes. Entonces, si bien hay cierto repunte en los contagios, espero que sean circunstanciales y que, además, no tengan ninguna consecuencia de gravedad por la que haya que tomar otro tipo de medida. Y que sigamos con la planificación de mayor libertad para disfrutar del verano y de las vacaciones, y de viajar.



-El anuncio del beneficio de IVA tasa cero para los uruguayos en los hoteles llegó a último momento. ¿Qué sucedió?



-Los operadores lo plantearon y nosotros entendíamos que era conveniente que se prolongara ese beneficio que se dio durante la pandemia. Históricamente el IVA tasa cero se aplica fuera de temporada de verano. Rige hasta el 15 de noviembre y a partir de esa fecha se aplica la tasa mínima de 10%. Durante la pandemia fue uno de los beneficios extraordinarios que se dieron para promover el turismo interno, que era el que había. Nosotros entendíamos junto a los operadores que en una etapa de recuperación, de salida aún de la pandemia, era una buena medida. Por otro lado, también era un beneficio interesante para los uruguayos, sobre todo en esta situación de baja competitividad con Argentina. Lo hablamos muchas veces con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y varias veces con el presidente Luis Lacalle Pou. Estuvo el análisis, que sí, que no y al final el gobierno ha tomado la decisión de dárselo a algunos hoteles. Es para los que tienen una facturación menor a US$ 1,5 millones al año, es decir, la hotelería de dos o tres estrellas.

Tabaré Viera. Foto: Estefanía Leal

-¿Cuál es el análisis que realiza del Partido Colorado?



-El Partido Colorado ha sufrido las consecuencias políticas de haber estado en el gobierno cuando heredamos una crisis regional muy importante al principio del año 2000 y en el 2002. Como toda crisis, el gobierno siempre sufre un castigo político, (que fue) junto al momento histórico de renovación partidaria con líderes tan fuertes como sin duda lo han sido el doctor Jorge Batlle y el doctor Julio María Sanguinetti.



Siempre cuesta procesar una renovación y al partido le ha venido costando un poco más. Porque en 2009 apareció la figura de Pedro Bordaberry, que llevó al partido del 10,5% al 17%. Pero después decidió retirarse de la actividad política. Luego apareció la figura de Ernesto Talvi que, de alguna manera, concitó o parecía como una renovación importante y también decidió retirarse. O sea que al partido le ha costado esta etapa de transición. Pero creo que la va a completar para esta próxima elección. Nosotros estamos hoy sin candidatos oficiales proclamados, no porque no tengamos candidatos sino porque es una decisión partidaria. Hemos decidido que todavía no son años de candidaturas.



Y no es retórica, es una decisión política. Todavía son tiempos de gobernar, formamos parte del gobierno de coalición y tenemos responsabilidades de gobierno. Todavía hay figuras importantes del partido que están haciendo su gestión y tienen que mostrar gestión. Y después veremos quiénes han salido bien de su gestión, quiénes tienen mayor grado de apoyo y aceptación, y por allí vamos a decidir nuestros candidatos.



Lo importante para mí, por ahora, es trabajar la coalición de gobierno porque vino para quedarse. Tiene que madurar, tiene que avanzar en la institucionalización, tenemos que generar reglas de funcionamiento internas claras, tenemos que definir cosas tan importantes como si va a ser a nivel nacional o también departamental. En mi opinión, tiene que estar vigente y funcionar en los dos ámbitos en los 19 departamentos



El Partido Colorado está vivo, está muy vivo. Estamos muy contentos porque hay una fuerte renovación de gente muy capaz, muy inteligente, muy entusiasmada. Candidatos hay, no los hemos candidateado aún.



-¿Le interesaría ser candidato por el Partido Colorado?



-No estoy en esa fase. No es que me interese o me deje de interesar. Digo que estamos en función del partido, de ideas. Como decía Jorge Battle: los partidos no existen, no funcionan y no viven en función de los resultados electorales. Tampoco, agrego yo, en función de las posiciones personales. El partido tiene un ideal que tiene que ver con los grandes valores liberales, pero también comprometidos con la justicia social. Esa ha sido nuestra tradición. Entonces, los proyectos en base a esos ideales y los programas aggiornados van por el lado de buscar el desarrollo con la mayor libertad posible. Pero con un Estado presente, garante de esas equidades y, sobre todo, impulsor de políticas de desarrollo y estímulo de desarrollo. Todavía no sé qué voy a hacer, lo que diga el partido.



-Es consciente de que su nombre suena entre los batllistas...



-Cuando llegue el momento de decidir sobre los candidatos, repito, nosotros tenemos que ir con el precandidato o los precandidatos que estén mejor políticamente hablando. Y después somos equipo. Siempre fui persona de equipos. Así lo hice en cada una de mis etapas de gestión y de dirigente político.



Lo que hice en mi Rivera natal fue eso. Fundar y desarrollar un proyecto con un grupo de gente joven, muy capaz, muy preparada y muy inteligente. A partir del año 2000 desarrollamos y seguimos desarrollando un proyecto político de desarrollo departamental. Y, además, sucesión. A veces me dicen desde el periodismo si no quiero volver a ser intendente. Y no. Porque hay nuevos protagonistas a quienes impulso y ya vamos en la tercera renovación.



Tuve diez años como intendente, luego tuvo 10 años Marne Osorio, que eran todos miembros de ese proyecto. Bueno, para el país y para el partido pienso igual. No es un tema de nombres o personalismo, si bien estoy dispuesto a asumir la responsabilidad que tenga que asumir y que la hora me la imponga.



-¿Va a volver Pedro Bordaberry al Partido Colorado?



-No lo sé. Solo él lo sabe si es que... probablemente no lo tenga definido, como lo manifiesta él. Quisiera que sí. Quiero que vuelvan todos, que estén todos los colo- rados. Los precisamos a todos. Para to- dos hay lugar en este partido y sobre to- do a la hora de emprender una nueva campaña electoral. Pero bueno, la decisión está en él.



-¿Qué opinión le merece el economista Ignacio Munyo, a quien se lo vinculó con el Partido Colorado en el último tiempo?



-Tengo una muy buena opinión, una gran opinión. Es un gran técnico de origen colorado en lo familiar, ya que es descendiente de Baltasar Brum. Pero además es un gran técnico, un gran economista que hoy está en otra cosa. No está en la actividad política, dirige el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), como sabemos. Y algunos mencionan su nombre como un posible candidato y nosotros no descartamos que pueda serlo. Vamos a ver toda la oferta. Vuelvo a mi respuesta anterior, quién puede ser el mejor candidato lo vamos a medir… es un tema para definir en 2023, por lo menos, y en el último trimestre.



-Otro nombre que aparece es el de Andrés Ojeda…



-Sí. Hay varias ideas pero la danza de nombres nosotros no la propiciamos. Porque si no muchas veces termina siendo un manoseo. Me parece bien que haya propuestas y aspiraciones. Pero en el partido y el sector Batllistas, que es el que represento, no vamos a definir candidaturas antes del año que viene.