Tabaré Vázquez en acto: "Sería muy egoísta de mi parte quedarme callado en mi casa"

"No importa Tabará Vázquez. No importa Seregni. No importa Astori. Lo que importa en el primer lugar son los uruguayos y en segundo lugar el proyecto político", comentó el expresidente Tabaré Vázquez cuando tomó la palabra en un acto en un comité de base en San Luis (Canelones) al que asistió este miércoles. Esta es la primera aparición pública que realiza luego de dejar el poder el 1° de marzo.

"Hemos terminado este periodo de gobierno y quiero hoy, al inicio de esta nueva etapa militante, dialogar y plantear mi humilde pensamiento", comentó. "Sería muy egoísta de mi parte quedarme callado en mi casa", agregó el exmandatario.



Vázquez dijo que tienen que "encarar tres actividades" diferentes pero, al mismo tiempo, concatenadas. La primera son las próximas elecciones departamentales que son "tremendamente importantes". Luego, la segunda es el "encare que debe dar al seguimiento y control del nuevo gobierno". En tercer lugar hizo referencia a un "renacimiento de nuestro querido e histórico Frente Amplio".

Tabaré Vázquez en comité de base en San Luis. Foto: Valeria Gil

Además, comentó que se acerca "un periodo electoral donde los gobiernos departamentales serán elegidos y son tremendamente importantes" ya que "son gobiernos de cercanía y a los que acude la gente cuando tiene algún problema inmediato".



En cuanto al rol de oposición del Frente Amplio dijo: "Vamos a volver a hacer lo que sabemos hacer como oposición. Vamos a ser oposición porque el pueblo lo decidió. Voz del pueblo, voz de Dios, a veces se equivoca pero hay que respetar".



Asimismo, "el objetivo de ser oposición es cuidar los logros y derechos que tiene hoy el pueblo uruguayo", señaló. "Esos derechos no se pueden marchar ni un paso atrás porque contemplaron a los más humildes y postergados".



"Lo que hemos logrado lo tenemos que cuidar y no dar un paso atrás. Tenemos que estar muy atentos e informados.Vamos a ser oposición no para sacar a nadie del gobierno sino para que la gente viva mejor. A diferencia de otros, desde la oposición también podemos gobernar porque tenemos la bancada mas numerosa", agregó.



A su vez, "lo que este gobierno logre a favor de las grandes mayorías nacionales bienvenido sea y tenemos que apoyar".



Vázquez también comentó que "muchas veces" se acusó al Frente Amplio de ser "una colcha de retazos". Sin embargo, dijo: "Estamos zurcidos con el hilo más fuerte que nos mantiene hace 50 años: la unidad que nos da fortaleza, que la derecha quiere destruir y no puede porque tenemos a las bases que son la garantía. Somos una colcha de retazos, pero no una cantidad de retazos metidos adentro de una bolsa".



"Para que haya democracia plena Uruguay tiene que ser un país sin corrupción", agregó.