Para Tabaré Vázquez, el gobierno no viola la Constitución por usar la web de Presidencia

El presidente Tabaré Vázquez volvió a utilizar una de sus frases de cabecera, que incluso llegó a pronunciar el 1° de marzo de 2015 al asumir su segundo mandato presidencial, para contestarle a la presidenta del Partido Nacional Beatriz Argimón: “Dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución y la ley nada”, dijo el mandatario.

De esta forma fue que el presidente respondió a la candidata a la vicepresidencia luego de que los blancos cuestionaran el uso que el gobierno le da al sitio web de Presidencia de la República al publicar una noticia del ministro de Trabajo Ernesto Murro en la que criticó tanto al candidato blanco Luis Lacalle Pou como a quien eventualmente sería su ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por sus comentarios acerca de las calificadoras de riesgo.

En una carta que hizo pública ayer Argimón en las redes sociales, el mandatario le respondió que “el gobierno que presido ha actuado y seguirá actuando respetando el compromiso público que adquiriéramos cuando expresamos que las acciones que llevaríamos adelante desde el gobierno nacional estarían regidas por el principio de ‘dentro de la Constitución y la Ley todo, fuera de la Constitución y la Ley nada’”.

Recibimos en el día de hoy la contestación a la carta que enviamos al Sr. Presidente. En realidad se hace cargo de violar el art. 77 inc. 5 de la Constitución. La web de presidencia interviene en propaganda política de carácter electoral. ASÍ NO. pic.twitter.com/l5lh7PlD7L — Beatriz Argimon (@beatrizargimon) October 8, 2019

Argimón escribió en la red social, acompañando la carta que le envió Presidencia, que Vázquez “en realidad se hace cargo de violar el artículo 77, inciso 5 de la Constitución” que refiere a que ni el presidente ni los miembros de la Corte Electoral pueden formar parte de “comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.



Para la candidata, “la web de Presidencia interviene en la propaganda política de carácter electoral. Así no”, remató.

Lacalle Pou se refirió ayer al tema al ser consultado por la prensa antes de un acto en Fray Bentos. Allí dijo que Vázquez “optó por parcializar al Estado y al gobierno” y que “es una confirmación, lamentablemente la respuesta hace caso omiso a lo que todo el mundo se ha dado cuenta, hace mucho tiempo que es una propaganda oficial de cara a las elecciones tomando claramente partido por el Frente Amplio”.

Lacalle Pou este martes durante un acto en Fray Bentos. Foto: Pablo S. Fernández

El candidato señaló también que hay ministros “haciendo campaña electoral con el sueldo que le pagan los uruguayos” y que en este caso, el sitio web de Presidencia no solo publicó información del Frente Amplio, sino que “se hace eco de afirmaciones falsas y que no son ciertas”. En el acto, Argimón señaló que durante estas semanas “vamos a ser víctimas de mentiras por intentar descalificarnos” al tiempo que señaló que el presidente “permite que los ministros nos descalifiquen”.



El directorio del Partido Nacional envió el lunes una carta al presidente Vázquez en la que expresó su “más profunda preocupación por la utilización de los medios oficiales y recursos públicos con el fin de difundir opiniones políticas de funcionarios del gobierno hacia actores políticos del Partido Nacional que se encuentran en campaña electoral”. Argimón dice en la carta que Murro pretendió “descalificar dichos de la economista Azucena Arbeleche, y al propio candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou”.



En la misiva, añade que con este tipo de acciones “que ponen al aparato estatal al servicio de un partido, se degrada la institucionalidad y se ataca la forma republicana de gobierno consagrada en la Constitución. La competencia electoral es entre partidos políticos, y el Estado debe mantener la neutralidad. Por esa razón, configura un hecho grave y condenable que los gobernantes y, muy especialmente, los Ministros de Estado, utilicen su influencia y abusen de su cargo con fines nítidamente electorales”.



La página web de la Presidencia de la República publicó el sábado declaraciones de Murro criticando a Lacalle Pou y Arbeleche, en las que decía que le “llama mucho la atención” el pedido a las calificadoras de riesgo para que no le bajen el grado inversor a Uruguay.

Recurso.

El candidato por el Partido Independiente Pablo Mieres presentará en las próximas horas una acción de amparo ante la Justicia por el “abuso de poder” de Presidencia de la República en utilizar la web oficial para “hacer campaña electoral”.



Mieres reclamó al gobierno “despublicar” de la web oficial declaraciones del ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Según supo El País la denuncia no solo tendrá este caso puntual, sino también otros similares en los que Presidencia de la República realizó publicaciones con declaraciones de ministros y jerarcas de gobierno con un marcado perfilismo político-electoral. Afirmaron que se buscará que a partir de ahora, Presidencia no publique más contenidos de esta naturaleza en su sitio web.