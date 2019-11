Suprema Corte archivó denuncia de Toma contra juez por falta de "mérito suficiente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió archivar la denuncia que el secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, había presentado semanas atrás contra el juez Carlos Aguirre.

Este fue el magistrado que falló a favor del Partido Independiente tras un recurso de amparo presentado por el uso de la página web de Presidencia en plena campaña electoral.

José Luis Veiga, director de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, dijo a El País a mediados de octubre –cuando Toma presentó la denuncia- que se trataba de una denuncia “personal” de Toma contra el juez porque se sintió “afectado” por lo que dijo Aguirre y porque sentía que hubo "prejuzgamiento" del magistrado en este caso.

En la resolución que divulgó este lunes, la SCJ indica que no existe "mérito suficiente como para disponer la realización de una investigación administrativa".

Se agrega que si bien Aguirre "no debió formular a la Sra. Representante de la Presidencia de la República, Dra. G., la pregunta que el propio Magistrado describe en su informe", lo cual "diera origen al presunto agravio del denunciante", no obstante todo ello no resultan de recibo "los agravios expresados por el denunciante".

El 14 de octubre, durante una audiencia de conciliación tras el recurso de amparo presentado por el Partido Independiente, Aguirre había dicho a la abogada de Presidencia: “Se ve que no era alguien entendida en Derecho al que usted le transmitió (determinado hecho)”. Estas fueron las palabras que Toma –la persona en cuestión- entendió como “ofensivas” y que motivaron su denuncia contra Aguirre.

"No surge de lo actuado en el expediente judicial que el Sr. Magistrado, al momento de efectuar el aludido comentario, supiera que la conversación telefónica de la Representante de la Presidencia de la República, Dra. G., había sido mantenida con el denunciante", añade la resolución de la SCJ.