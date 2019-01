Sugieren que Manini Ríos busca sanción

"Saludo al soldado que se esfuerza por cumplir la misión asignada de la mejor forma, a pesar de las dificultades, de su bajo salario (...) y de la acción de los mercaderes del odio, de los que viven de la división y del enfrentamiento entre orientales", escribió en su cuenta de la red social Twitter.

"...saludo al Soldado que se esfuerza por cumplir la misión asignada de la mejor forma, a pesar de las dificultades, de su bajo salario(...) y de la acción de los mercaderes del odio, de los que viven de la división y del enfrentamiento entre orientales..." Saludo de Navidad 2018 pic.twitter.com/aO69PKPDVQ — General de Ejército Guido Manini Ríos (@GralManiniRios) 29 de diciembre de 2018

El diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi dijo a El País que no comprende a qué se refiere Manini Ríos, ya que entiende que el saludo está "un poco en el límite" dado que el comandante está impedido de hacer comentarios políticos.

"Hace bien el gobierno en no hacer ningún movimiento porque Manini si quiere ser un candidato a la Presidencia de la República tiene que estar retirado. Si lo que está es esperando que se lo retire para hacer campaña no lo vamos a hacer, no sé si es lo que quiere", subrayó el diputado. Pozzi argumentó que su sector pretende "integrar" a los militares y no se siente aludido por estas declaraciones. En tanto, el dirigente sindical de la bebida Richard Read opinó que el Ejecutivo "ya tenía que haberlo removido".