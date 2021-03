Sucesor de Enrique Montagno en el directorio de ASSE defendió los concursos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Micak, el encargado de reemplazar a Enrique Montagno en el directorio de ASSE, aseguró en el Parlamento que es un “defensor de los concursos”.

Sus palabras fueron en respuesta al Frente Amplio y se dieron en el marco de las polémicas declaraciones de Montagno difundidas en el semanario Búsqueda. Allí, el exvocal de ASSE dio cuenta del ingreso al organismo de 135 personas designadas por él. Por esta confesión debió dejar el cargo, que ahora será ocupado por Micak, coronel retirado de Cabildo.



El Frente no dio su voto para la venia de Micak, pero la misma se aprobó ayer con el apoyo de los 18 senadores de la coalición. La votación, como “asunto grave y urgente”, abrió un debate entre Cabildo y la oposición sobre la gestión en ASSE.

Como requisito para dar su respaldo al nuevo jerarca, el Frente había pedido que asistiera a la Comisión Administrativa del Senado. En cumplimiento con esto, Micak concurrió a defender sus credenciales para ocupar el cargo.

“Con respecto al ingreso de funcionarios por concurso, personalmente ascendí dos veces en mi carrera por concurso -a capitán y a teniente coronel-; por lo tanto, soy un defensor de los concursos”, aseguró, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País. En la misma línea, señaló que el concurso “es el mérito al esfuerzo personal”.

También dijo que por ser respetuoso de la institucionalidad no se reunió aún con el presidente de ASSE Leonardo Cipriani, a quien Cabildo Abierto cuestionó y reclamó un pedido de disculpas tras haber cesado 30 cargos que habían sido designados por Montagno.



Al ser consultado por el Frente, Micak señaló que su impronta pasa por ser “un elemento que va a sumar y que va a estar en esta sinergia de trabajo que trae el directorio desde hace ya un año”. “Entonces, mi primer objetivo es tratar de conocer a fondo la organización, con sus fortalezas y con sus debilidades, para ponerme a tono con el trabajo que se viene realizando”, explicó.



Con respecto a su currículo, afirmó que cuenta con tres años de experiencia en Sanidad Militar y, a su vez, en las misiones de paz en el Congo.



"Acusaciones duras".

El FA se negó a votar la venia de Micak, dado que el presidente de ASSE postergó su comparecencia a la Comisión de Diputados, a la que había sido citado para explicar las declaraciones de Montagno respecto a supuestos acomodos. Ayer, legisladores de la oposición argumentaron que se debían esclarecer los hechos vinculados a Montagno, lo que generó la reacción de Cabildo.

“Estamos acá para resolver un problema político interno de la coalición, que ha tenido una semana durísima”, lanzó el senador comunista Óscar Andrade. Señaló que hubo “acusaciones duras” y el anterior director habló de “purgas” y “chantajes con medicamentos”. “No aceptamos votar en estas condiciones”, afirmó.

“No sé qué hay más urgente hoy en este país que el tema de la salud, y está faltando un director en ASSE”, respondió el senador Guido Manini Ríos. Aseguró que Micak “es una persona capacitada para el cargo” y “tiene el perfil para ser un excelente gestor, como lo fue Montagno hace unos días”.



“Se me entrevera no sé si tuve una pesadilla o estamos en un cinismo total. Es la misma ASSE que los médicos contrataban sus ambulancias. No sé si lo soñé o existió en este país”, ironizó el senador Raúl Lozano sobre el gobierno del Frente.