La sub-30 de los blancos busca incidir en el Directorio; se preparan para campaña especial por la LUC

Militan por los blancos desde que son niños, y no tienen ningún recuerdo vivo de un gobierno del Partido Nacional. Son la sub-30 del Directorio nacionalista, y dicen que salen a defender “sus banderas” con el mismo ímpetu desde que arrancaron, pero con el incentivo de estar dentro del órgano partidario con voz y voto para discutir “mano a mano” y con la misma fuerza con los grandes dirigentes.

Hoy son seis los jóvenes que forman parte del Directorio del Partido Nacional, y si bien integran distintos sectores blancos, trabajan coordinados para representar a toda su juventud, y buscar instalar los cambios que le permita al partido nacional “evolucionar” hacia un partido “más moderno” y con una visión “más clara” del siglo XXI.



La última elección de autoridades de Directorio permitió el ingreso por voto directo de varios de ellos, que se suman a los representantes de la Juventud del Partido Nacional. Armando Castaingdebat Ramírez, es el presidente de la Juventud, es de Flores y recién cumplió 30. Rodrigo Núñez tiene 23 y es de Treinta y Tres. Matilde Antía, tiene 22, y además de ser la alcaldesa del Municipio CH, es suplente del presidente Pablo Iturralde. Fernanda Sfeir, tiene 22 y trabaja como asesora de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Por la lista de Jorge Gandini, Por La Patria, lograron entrar otros dos jóvenes: Santiago Gutiérrez que tiene 27, y Aparicio Saravia, que cumplió 22 y también trabaja en el INJU.



Los fines de semana suelen organizan cursos de capacitación y estrategia política en diferentes departamentos. “Somos la única juventud que estamos los cinco años en el territorio. En los 19 departamentos, en todos los barrios”, comentó Castaingdebat.



Semanas atrás estuvieron en el ojo del debate público por un cruce con el diputado frenteamplista Gerardo Núñez. Organizaron un congreso nacional para incorporar herramientas de debate para salir a defender la Ley de urgente consideración (LUC). El hecho generó la reacción del diputado comunista. Gerardo Nuñez. “Los jóvenes blancos confesaron que no conocen la LUC, pero aún así la quieren defender a capa y espada. Una propuesta de su gobierno votada hace más de un año! Capaz que sí la leen se dan cuenta de lo mala que es para el país”, escribió el legislador el 5 de setiembre en Twitter.



El presidente de la juventud dijo que les molestó la descalificación y la negativa a debatir. Pues Núñez aclaró que debatiría, pero con legisladores. “Les duele. No es común par ellos ver tanto jóvenes juntos, y no le tengo miedo a la palabra estudiar porque el que estudia después puede dar clase. Para nosotros la LUC no es el tema central, pero es un tema serio y que es vital, y que le va la vida al país y al gobierno”, comentó.

Bandera del Partido Nacional. Foto: Fernando Ponzetto.

Sfeir sostuvo que la llegada al Directorio es una señal de “otra forma de hacer política” porque mientras otros defienden las banderas de la juventud “son los blancos los que le dan voz y voto real a los jóvenes”. Por eso dice que “no solo puede quedarse con los temas de jóvenes” sino que tienen que “jugar en toda la cancha”. “Para eso nos formamos”



Saravia destacó la aceptación de la estructura global del partido a escuchar y tratar de igual a igual a los jóvenes. “A veces es difícil para un senador que venga un guacho de 20 y pico de años a confrontar ideas. El ego político puede generar ciertas crispaciones y acá eso no pasa, sino que nuestro aporte hace crecer al partido”, dijo.



Por eso para Gutiérrez el crecimiento de los blancos estará en el aporte que puedan hacer para modernizar la estructura. “Cargamos con la responsabilidad e hacer evolucionar, crecer y ampliar la matriz de pensamiento y discursiva”, remarcó.



En esa línea todos coincidieron que en parte de la llamada “agenda de derechos” la bancada parlamentaria blanca se ha plantado “de espalda”. “Yo estoy convencida de militar en el Partido Nacional, me gusta y creo que es lo que necesita el país para estar bien. Queremos generar cambios porque sí hubo cosas que no nos gustaron en tiempos pasados. Es la chance de nosotros de aportar y cambiar desde adentro”, sostuvo Antia.