Spot contra la LUC calienta la campaña por el referéndum

"No voy a mentir para sacar un voto más. No voy a dejar que lo que es de todos se lo lleven un par de empresarios, como hicieron con el puerto. Ni que los empresarios que hacen bien las cosas tengan que competir con los que blanquean o los que defraudan. No voy a transformar esto en un plebiscito al gobierno, sino en un debate hacia una parte de una ley”. Así comienza el discurso de una pieza publicitaria que divulgó la cuenta oficial de la Comisión Nacional por el Sí para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Su circulación en redes generó la reacción de las autoridades de gobierno y dirigentes de la coalición, que buscan defender la LUC impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou.

“Este spot es en serio??? Parece que están decididos a quebrar todas las normas éticas y mentir sin límites”, escribió el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en Twitter. “La mentira es directamente proporcional a los intentos de detener los cambios aprobados por la ciudadanía en 2019”, opinó la en la misma línea la senadora blanca Graciela Bianchi.

Este spot es en serio??? Parece que están decididos a quebrar todas las normas éticas y mentir sin límites https://t.co/zD6BYLIg5b — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) October 26, 2021

La mentira es directamente proporcional a los intentos de detener los cambios aprobados por la ciudadanía en 2019. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) October 26, 2021

Incluso algunos blancos salieron a argumentar por la inversa, sosteniendo que si pierde el “No” y se deroga la LUC habrá consecuencias. “No se podrá andar más por las calles porque la inseguridad va a campear”, dijo el senador Sergio Botana en una nota en canal 5.



Sin embargo, la dirigencia blanca entiende que el debate en torno a la LUC no puede ser de “todo o nada”, y consideran que así como el spot es un “cúmulo de falsedades”, las expresiones de Botana tampoco son ajustadas.



“Es una incongruencia tras otra. Dicen que no van a hacer un plebiscito contra el gobierno, pero se encargan de hablar todo del gobierno. Habría que preguntarle a (Oscar) Andrade, cuando en febrero dijo que esto no va a ser por la LUC y va a ser por el gobierno, qué los llevó a cambiar de razonamiento”, comentó a El País el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez. Y agregó: “Se ve que las encuestas y el respaldo popular les hicieron dar un giro a la campaña. Hay aspectos que no tienen nada que ver con la ley. Hay un grado de hipocresía importante”.

El blanco destacó que él no comparte el análisis de su correligionario Botana, pero sí sostuvo que en el caso de que se derogue la LUC, la seguridad se verá afectada ya que la norma dotó de herramientas que a su juicio fueron uno de los factores de la baja de los delitos.



En esa misma línea opinó el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien también se desmarcó de los dichos de Botana. “Eso no quita que el spot esté dentro de la campaña de tergiversación que desde el principio el FA y el Pit-Cnt plantearon. No hay norma que privatice, no hay norma que incite a comprar armas, no hay norma que proteja a los que ‘blanquean’ en detrimento de los que pagan sus impuestos”, dijo. A su juicio, esa última comparación “no tiene nada que ver con la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera, que reconoce la libertad de la gente y la realidad de la mayoría de la población”.

Para el colorado, los impulsores del referéndum no discuten sobre los artículos porque “no tienen argumentos reales contra ellos; solo quieren desgastar y generar incertidumbre”.



Su compañero de la bancada de coalición, el diputado Álvaro Viviano de Por la Patria, coincidió en que la publicidad de la oposición es “extrañamente exagerada, grotesca y ofensiva” para un debate político normal.



“Guarda el mismo estilo que tuvo la campaña electoral (de 2019), poniendo el eje en una suerte de calamidad si venía un gobierno de coalición. Confunden y se basan en temas inciertos. Hacen referencias muy sutiles a aspectos que están en la agenda, pero que nada tienen que ver con la LUC”, comentó el blanco.

Viviano agregó que hay declaraciones de dirigentes de la coalición que corren por cuenta propia, en referencia a los dichos de Botana. “No sé si no vamos a poder caminar por la calle. Pero si se deroga la LUC van a generar retroceso, y en seguridad es un punto claro donde puede pasar”, comentó.

"Toros desbocados".

Desde el Frente Amplio salieron al cruce de los cuestionamientos de la coalición por la campaña para derogar 135 artículos de la LUC. En ese marco, el exsenador Rafael Michelini (integrante del comando por el Sí) aseguró que se busca “descalificar” porque hay “un enojo de algunas figuras porque nunca pensaron que se consiguieran 800.000 firmas”.



“Ante cada acto por el Sí arremeten como toros desbocados. No es nuestro estilo. Ni nunca prometimos que no subiríamos las tarifas públicas, para ganar una elección, y a renglón seguido subirlas muy por arriba de la inflación”, aseguró.

Rafael Michelini. Foto: Leonardo Mainé

Por su parte, el senador Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) criticó al ministro de Trabajo Pablo Mieres, quien preguntó en Twitter si el spot para derogar la LUC era cierto.



“Mieres tiene que dedicarse a trabajar para que no queden 800 personas sin trabajo en el Puerto de Montevideo. Esa debería ser su preocupación y no decir que eso no es de su competencia”, concluyó Brenta. En tono irónico, señaló que cuando Mieres afirma que “se quiebra toda norma ética” con la campaña por la derogación, “seguramente esté aludiendo a Heber, quien dijo que se liberan todos los presos si se deroga la LUC”.



José Nunes, el integrante del comando por la derogación de la LUC, dijo a El País que “más que una guerra en Twitter sería interesante un debate donde se expusieran razones”.

“Desde un principio planteamos un debate público y ni los legisladores, ni los integrantes del gobierno quisieron intervenir; y pese a ello se juntaron las firmas”, afirmó. Indicó que si a Mieres o a algún legislador le interesa discutir, “la comisión designará a un compañero” para la instancia.



En ese marco, descartó que el spot se base en “mentiras”. “Estamos hablando de cuestiones generales hacia donde nos encaminan estas normas”, concluyó.



Fuentes de la comisión indicaron a El País que el spot en cuestión que se titula “Manifiesto” no es un paso previo al inicio de la campaña en sí mismo, que tendrá su puntapié inicial cuando la Corte confirme las firmas. En ese marco, advirtieron que “no se trata de un resumen textual” de la ley.

Dirigentes wilsonistas se reunieron ayer en acto para defender la LUC La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, encabezó un acto de dirigentes wilsonistas en defensa de la LUC, donde compartió mesa con Jorge Gandini, de Por la Patria; Sergio Botana, de Mejor País; Carlos Daniel Camy, de Alianza Nacional; y dos de los organizadores, Gonzalo Baroni y Fernanda Sfeir, de Generación. La vicepresidenta sostuvo que el debate por la defensa de la LUC está teniendo distorsiones.



“En las últimas semanas escuchamos que en el proceso parlamentario no hubo tiempos y nosotros sabemos que tuvimos todos los tiempos que la Constitución le da a este tipo de norma. Y a que pesar de ser momentos duros de pandemia nos dimos todas las garantías para que aquellos grupos que quisieran venir al Parlamento, hacer aportes y mostrar sus discrepancias, pudieran hacerlo”, expresó Argimón.



Remarcó que es momento de salir a dar información, porque quienes buscan derogar la LUC están dando datos erróneos como que se va a privatizar la educación pública, algo que descartó de plano.



El líder de Alianza Nacional, Camy, sostuvo que la intención de derogar la LUC “es legítima” pero “cuesta comprender”. Dijo que “el 60% de la población votó un cambio y se consagró en una ley como fue propuesta”. Agregó que 52% de los artículos fueron votados por unanimidad”. Luego afirmó que se trata de una ley que consagra derechos y libertades.