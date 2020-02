Sotelo: "Es una vergüenza que Montevideo no tenga aún una clasificación domiciliaria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a suplente por la Intendencia de Montevideo de la coalición, Gerardo Sotelo, dijo que "es una vergüenza que Montevideo no tenga aun una clasificación domiciliaria" de residuos.

Entrevistado por Desayunos Informales de Teledoce, Sotelo planteó que "fracasó la Intendencia de Montevideo en algo tan elemental como es la recolección de residuos" y lo hizo "porque no fue capaz en todos estos años de alinearse en lo que es una práctica en todo el mundo que es la de la clasificación domiciliaria de residuos". E insistió: "Fue peor, lo intentaron en algún momento se le complicó y quedó por el camino".



En ese sentido dijo que "lo que es seguro es que el Frente Amplio no va a resolver el tema de la basura porque tuvo 30 años para hacerlo y no lo hizo".



Según Sotelo "es cierto que cambió, pero cambió todo desde aquellos basurales crónicos que el primer gobierno de Tabaré Vázquez se atacó de una manera decidida y se logró reducir bastante o casi hacerlo desaparecer, pero la realidad de hoy es otra".



La coalición a través de la candidatura de Laura Raffo no cuenta aún con "un programa detallado" dijo Sotelo, pero afirmó que "Hay un elemento que ha funcionado mucho en el tema ambiental y consumo de sustancia psicotrópicas que es la educación a nivel escolar: los niños sensibilizando a los adultos sobre lo que hay que hacer". Además dijo que "hay que proponer políticas integrales para que la gestió de residuos tenga relación con lo que comienza en los domicilios".

Más seguridad

Sotelo insistió en que de ganar la Intendencia de Montevideo se trabajará para mejorar la seguridad. "Desde la intendencia se debe trabajar en temas de seguridad obviamente respetando las competencias constitucionales", dijo y criticó lo actuado en este sentido por las administraciones del Frente Amplio. "El resultado ha sido pésimo y no será porque el FA no tuvo oportunidades a nivel nacional y municipal".

"Sacando el cadáver insepulto del tren eléctrico"

En relación a la propuesta de implementar un tren por Avenida Italia que han planteado candidatos del Frente Amplio dijo: "Quizás sea lo mejor que se pueda hacer. Pero el problema es de sistema de transporte". "Lo que no puede ocurrir es que cada 5 años aparezca alguien sacando el cadáver insepulto del tren eléctrico".



Según Sotelo "la flota de Montevideo muy lentamente está virando a una flota eléctrica" y él es partidario a "aspirar a tener un transporte básicamente electricó porque tenemos que aspirar a tener en Montevideo y ojalá en todo el país una flota de autos eléctricos; lo van a tener en Europa no sé por qué acá no".