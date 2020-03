Sotelo pidió postergación de cargo en medios públicos hasta después de las elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gerardo Sotelo, designado director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), solicitó a Pablo Da Silveira, ministro de Educación y Cultura que se postergue su designación al cargo "hasta después de las elecciones departamentales".

El periodista y dirigente del Partido Independiente es uno de los suplentes que tiene Laura Raffo, candidata por la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo (IMM).

"Si bien no existe restricción legal ni ética alguna, me pareció necesario tomar esta decisión, para alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos de esta administración (y míos en particular) en cuestiones de transparencia y garantías democráticas. Por lo tanto, a partir de hoy me voy a abocar de lleno a trabajar por que Laura Raffo sea la próxima intendenta", explicó.

El exsenador frenteamplista Rafael Michelini fue uno de los que criticó esta situación y opinó que "no parece ético ni conveniente para nuestro sentir republicano" que el periodista que ahora dirige tanto Televisión Nacional (TNU) como las radios del Sodre "esté de los dos lados del mostrador".

