"Tú no sos democrático" y "no pasarán por las armas ni por los votos": Bianchi apuntó contra Orsi

La senadora nacionalista Graciela Bianchi arremetió este miércoles en redes sociales contra el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que en las últimas horas, en un video divulgado en redes sociales, llamó a votar por el "SÍ" en el próximo referéndum del 27 de marzo y afirmó que el referéndum no busca "impedir gobernar".

Desde el Palacio Legislativo, la legisladora, mirando a cámara en un video de Twitter de unos dos minutos, se dirigió a Orsi: "Tú no sos democrático. Porque son marxista leninistas, porque están aliados al Partido Comunista, porque son tan marxistas leninistas como el Partido Socialista ortodoxo, porque el Movimiento de Participación Popular no quiere la República y la democracia".

La senadora remarcó, en esa línea, que el MPP es el "nombre civil del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, que tiene muchísimo dinero, algunos de origen muy oscuro".



"En el Uruguay ustedes no pasarán, ni por las armas, ni por los votos", enfatizó Bianchi, y la dijo a Orsi que "no le va a permitir" -y que se lo recordará cuando "se vean a los ojos"- que "falte a la verdad".



La senadora se refirió a las críticas de la oposición de que la LUC no contó con un plazo de discusión acorde. "No mientan más, porque se discutió el tiempo que hubo que debía discutir, en la Comisión que hubo que discutir en las dos cámaras. 10 días menos tienen plazo constitucional que la Ley de Presupuesto Quinquenal, que tuvo más de 800 artículos".

Yo estoy trabajando además de defender la NO derogación de los 135 artículos de la LUC , pero puedo detenerme unos minutos para contestar mentiras. pic.twitter.com/tRMunHJk9B — Graciela Bianchi (@gbianchi404) March 16, 2022

Bianchi reiteró la crítica al Frente Amplio, que votó "el 52% de los artículos, y corredactó algunos de los que quieren derogar". Dando un paso más, la nacionalista subrayó: "Lo que quieren sí es ponerle palos en la rueda al gobierno, y yo diría mucho más: lo que quieren es abrirle las puertas a los regímenes totalitarios que ustedes admiran, aunque vos no lo digas".



"Si no admiraras a los regímenes totalitarios que están avanzando en Iberoamérica, y están siendo muy peligrosos en el mundo no estarías en el Movimiento de Participación Popular. No serías tupamaro", lanzó. Y aseguró: "Sos profesor de Historia, hacé honor a que se supone que conocés lo que significan los regímenes totalitarios para la humanidad".