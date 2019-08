"Fue sorpresivo", dijo Roballo sobre nota que publicó Presidencia con dichos de Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo aseguró que le resultó "sorpresiva" la publicación realizada por la web de Presidencia en la que se recogen los dichos del ministro de Economía Danilo Astori al respecto del programa de gobierno del candidato blanco Luis Lacalle Pou, dijo durante una rueda de prensa difundida por radio Monte Carlo.

"Me encontré con eso, fue sorpresivo, no lo conocía. Creo que lo tenemos que revisar para ser auténticos y brindarle garantías a la sociedad en ese sentido", expresó el prosecretario de la Presidencia.



Roballo indicó que el presidente Tabaré Vázquez "es muy celoso en estas cosas, es muy serio en estas cosas", si bien explicó que no está al tanto de todas las publicaciones que se realizan en la web.

"Si se generó esta situación la tenemos que revisar y analizar para tomar una decisión coherente en ese sentido", expresó.



Roballo indicó que no puede asegurar que realizar la publicación haya sido un error ya que primero se buscará a los responsables de esa área. "Si está generando esta sensibilidad lo analizaremos más a fondo".



"Quizá con autocrítica y responsablemente quizá tenemos que asumir que puede haber sido un error y rectificarlo, eso es lo que nos corresponde como gestores permanentemente", aseguró.

La publicación fue realizada ayer martes tras una entrevista por parte de la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia al ministro de Economía.



Astori hizo referencia al programa de gobierno de Lacalle Pou y aseguró que para llevarlo a la práctica era necesario hacer "un feroz recorte del gasto público" que sería "un gran retroceso en conquistas sociales que se han alcanzado durante los 15 años de gestión del Frente Amplio".



"A mí me parece que tenemos además que referirnos a otro aspecto que el doctor Lacalle ignora o niega, que es la enorme solvencia financiera que tiene el Uruguay. Son la mayores reservas internacionales de la historia las que muestra hoy el país", expresó el ministro y aseguró que la liquidez de Uruguay hoy duplica todos los compromisos que tiene en el próximo año.