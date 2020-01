Sorpresa por el manejo del nombre de Beatriz Argimón en la coalición para la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No está en sus planes. No se le había pasado antes por la cabeza. No se preparó para esa carrera. Pero es de los pocos nombres que genera amplio consenso en la coalición y está habilitada. Beatriz Argimón sonó con fuerza desde el lunes como posible candidata por la coalición a la Intendencia de Montevideo (IMM), en el momento en que los dirigentes de los diferentes partidos salieron a buscar el nombre que los posicione para competirle al Frente Amplio.

Sin embargo la compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou y ahora vicepresidenta de la República electa, no está pensando en volver a correr una carrera electoral. Entonces, ¿Por qué su nombre danza en medio de las negociaciones para encontrar al candidato común?



Es que Argimón no se presentó en ninguna lista partidaria en la elección interna. Pues, no integró ningún órgano partidario en este proceso electoral y está posibilitada de salir a competir por el lema (partido) que los socios de la coalición electa elijan. Muy probablemente sea el Partido Independiente.



Este escollo se da ya que en la interna de junio pasado, el Partido de la Concertación no alcanzó los votos necesarios para continuar en carrera (500). Eso posibilitaba a blancos y colorados votar bajo un mismo lema común.



El nombre apareció arriba de la mesa y la buena imagen, popularidad y aceptación que tiene la dirigente blanca hizo dudar a varios dirigentes en arriesgar y ponerla a correr.

Una fuente del Partido Nacional que participa de las negociaciones contó a El País una charla con un dirigente colorado donde analizaron la idea.



“¿Por qué no? Tiene popularidad, buena imagen, la gente ya la votó, y logra captar y acumular en el Frente Amplio”, le comentó el blanco al colorado. Según lo narrado a este medio también le acotó que es claro que el cargo que ocupará a partir del 1° de marzo es de un grado de institucionalidad tan alto que es lo que los hace dudar. “Pero si no hay otro, es como para considerar. ¿Y mirá si ganamos Montevideo?”, agregó.



El colorado quedó sorprendido. Y el nombre de Argimón empezó a rodar por grupos de WhatsApp y conversaciones telefónicas durante todo el martes.

El asunto le llegó a la futura vicepresidenta. “Están locos”, fue el comentario. En las charlas Argimón dijo que sería un asunto difícil de explicarle a la ciudadanía.



“Me eligieron para ser vicepresidenta y voy a llevar adelante ese alto honor que la ciudadanía me confirió”, dijo Argimón ayer a la prensa.



Dijo que se enteró de esta idea “por las redes”, y precisó que “no hubo nada”, aludiendo a una posible propuesta.

Luis Lacalle Pou junto a Beatriz Argimón en el encuentro anual herrerista en La Paloma. Foto: Ricardo Figueredo

“Evidentemente hay muchos nombres que se tiran porque claro, hay una situación muy especial, es que muchas veces nos hacen propuestas, pero son personas que ya participaron en las internas de sus respectivos partidos, entonces no pueden ser candidatos”, y subrayó: "Esperemos que en las próximas horas, creo ya vaya a haber alguna novedad en concreto”.



El problema es que la coalición sigue sin encontrar la fórmula de salida para competir en Montevideo. Y por eso el nombre de “Bea” -como la llaman informalmente en las charlas- seduce a blancos colorados y cabildantes.



Lacalle Pou está metido de lleno en las negociaciones. Se está conversando al más alto nivel; es decir que quienes intercambian son los líderes de cada partido con el futuro mandatario.