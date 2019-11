Sorpresa en el Frente Amplio con los anuncios de ministros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Faltan 16 días para el balotaje y Daniel Martínez ya anunció la mitad de su gabinete en caso de alcanzar la Presidencia. Los nombres y la forma en que se adoptaron estas decisiones generaron sorpresa dentro del Frente Amplio y también ruido.

Después de la primera vuelta del 27 de octubre, donde el oficialismo perdió casi 200.000 votos, llegaron los ajustes en la campaña del Frente Amplio. No solo cambiaron los referentes del comando electoral -que pasó a ser coordinado por Yamandú Orsi-, sino que Martínez dio un giro a todo lo que venía haciendo en una primera instancia.

La designación de casi medio gabinete no es menor y hace parte de esa nueva estrategia. José Mujica a Ganadería, Danilo Astori a Cancillería, Gustavo Leal a Interior, Mario Bergara a Economía, Lucía Etcheverry a Vivienda y Cristina Lustemberg al Mides, fueron los nombres anunciados hasta ahora. Los nombres no fueron consultados con los integrantes del comando, tampoco con los del Secretariado del FA y mucho menos con los de la Mesa Política.



Lo más llamativo para la dirigencia de la coalición de izquierda consistió en la designación de Mujica (84) y Astori (79), la fórmula que ganó las elecciones de 2009. Ambos no se presentaron este año como candidatos presidenciales para dar lugar a la renovación que se venía reclamando a la interna del oficialismo.

Fuentes del FA consultadas por El País indicaron que la irrupción de los dos pesos pesados apunta a “dar vuelta” una elección donde Lacalle Pou es el favorito, según una encuesta de Equipos difundida esta semana en la que lo posiciona cinco puntos por encima de Martínez.

Daniel Martínez y Danilo Astori. Foto: Fernando Ponzzetto

En tanto, hay quienes dentro del oficialismo entienden como “apresurado” anunciar a los ministros antes de ganar las elecciones. Era de estilo hasta ahora comunicar en campaña el nombre de uno o dos ministros en áreas clave como economía o educación, pero no la mayoría del gabinete.



Tabaré Vázquez en 2004 y 2014 comunicó que el ministro de Economía sería Astori, y Mujica en 2009 adelantó que Eduardo Bonomi dirigiría el Ministerio del Interior.

Fuentes consultadas por El País indicaron que dentro del comando de Martínez hay opiniones encontradas acerca de si hay que seguir anunciando nombres de acá al balotaje.



De todos modos se manejan varios candidatos. Para Educación los nombres son los del exrector Rodrigo Arocena y Gabriel Quirici, vocero del candidato en el área. Para Salud una posibilidad es la senadora socialista Mónica Xavier y otra el exsubsecretario Miguel Fernández Galeano, dijeron a El País fuentes políticas.



En Defensa, el actual ministro José Bayardi es candidato a seguir. En la OPP suena el nombre de Juan Voelker, director de recursos financieros de la Intendencia de Montevideo.

Todas estas designaciones apuntarían a demostrar que “no está dominado por el MPP y el Partido Comunista” como se sostiene por parte de la oposición, dada la hegemonía que tienen estos dos grupos tras la buena votación obtenida en octubre. Otro posible nombre en danza es del director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta, que suena para ocupar el Ministerio de Trabajo, cargo que ya ejerció en la administración Mujica.

Sorpresa

El nombramiento de los eventuales ministros de Martínez generó sorpresa en el oficialismo, donde según constató El País la mayoría de los dirigentes no estaba informado.



“Nosotros estamos más preocupados por ir a buscar los votos que nos hacen falta que por ver qué nos toca. No estuve en ningún ámbito donde se tomaran las decisiones de los nombres. Tiene todo el derecho el candidato, pero mientras tanto nosotros estamos abocados a buscar votos”, dijo a El País el secretario general del Partido Comunista, el senador Juan Castillo.



Consultado por El País, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi dijo que las designaciones de Mujica y Astori son “absolutamente sorpresivas”. “Si bien se había hablado en su momento de que Astori podía ser canciller, no había nada resuelto y mucho menos lo de Pepe. Creo que además de estas cosas que está haciendo, Daniel Martínez debería insistir mucho en la debilidad de Lacalle Pou con respecto al armado de la coalición, con un Larrañaga que no sabe si se llega a cinco años y con su debilidad para enfrentar a (Julio María) Sanguinetti y (Guido) Manini Ríos”.



En las próximas designaciones, Martínez deberá tener en cuenta el criterio de paridad de género, ya que a eso se comprometió.

El MPP pasó a ocupar el rol central de campaña La campaña de cara al balotaje pasó a estar en manos del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector más votado dentro del oficialismo. No es el sector del candidato Daniel Martínez, pero es el que tiene mayor participación. El nombramiento de Yamandú Orsi (intendente de Canelones) como jefe de campaña allanó el camino para la preponderancia del sector.



José Mujica es el elegido para el Ministerio de Ganadería y el viceministro sugerido es el diputado del MPP Alfredo Fratti, exdirector del Inac. Además, la eventual ministra de Vivienda, Lucía Etcheverry, también pertenece al MPP.



Reacción en oposición: “manotazo de ahogado” y “más de lo mismo”

En la oposición, la designación de José Mujica y Danilo Astori como eventuales ministros de Ganadería y Relaciones Exteriores del Frente Amplio si gana el balotaje, fue tomada como un “manotazo de ahogado” y una señal de “continuismo” de parte del candidato oficialista Daniel Martínez.



“No sé si es un chiste o un manotazo de ahogado que está haciendo Martínez, (...) es todo lo que los uruguayos no quieren en este momento”, dijo Juan Sartori, senador electo del Partido Nacional.



En el Partido Colorado, José Amorín Batlle dijo que “los que nos prometieron ‘un gobierno honrado, un país de primera’ y permitieron que Sendic fundiera Ancap, cerraron Pluna y transmitieron un remate trucho”.



En el Partido Independiente, Pablo Mieres señaló: “Cartón lleno del continuismo total. Martínez asegura cada día con mayor certeza dos cosas: que en su gobierno mandará el aparato del Frente Amplio y que será más de lo mismo”.