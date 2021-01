Cuáles son las patentes de rodados que estudia rebajar el Congreso de Intendentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante la primera semana del pago de la Patente de Rodados 2021 la recaudación fue histórica. En total, ingresaron US$ 121, 8 millones al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), US$ 40 millones más que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, esta recaudación récord no corresponde a un aumento en el número de personas que abonaron el tributo, sino a un alza del mismo que -para algunas franjas- fue desmedida.

Tomando en cuenta la variación del dólar de 15% entre 2019 y 2020, y que los valores de mercado de los automóviles bajaron 5% en el mismo período (de acuerdo a la tabla de valores que elabora la empresa Autodata), el aumento anual del tributo debería situarse para la gran mayoría en el entorno del 10%. Pero hay miles de vehículos que están pagando un ajuste muy por encima del IPC, como algunos que tienen diez años o más y que aumentaron entre 20% y 25%.

Por este motivo, el intendente de Rivera, Richard Sander (Partido Colorado), propuso al Congreso de Intendentes corregir este tipo de inequidades. Y devolverles a los contribuyentes, en las próximas cuotas, el dinero que pagaron de más.

“Entiendo que los intendentes tengamos aumentos de costos y de sueldos. Pero muchos vehículos se ajustaron muy por encima del IPC. Hay camionetas con 10, 11 o 12 años de uso, que aumentaron entre un 20% y un 25%. Y estamos hablando en muchos casos de vehículos de trabajo. Y si nos ponemos a mirar, encontramos por todos lados autos que aumentaron”, declaró Sander a El País.

Según informó el jefe comunal, quien es contador de profesión, su propuesta ya ha sido conversada y cuenta con el visto bueno de algunos de sus colegas, sobre todo en la zona de frontera donde existe competencia con Brasil.



En febrero se reunirá el Congreso de Intendentes y podría tomar una decisión al respecto. “En el Sur del país no tienen nuestra realidad, pero no le podemos cobrar a una persona 10% de aumento y a otra 25%. ¿Cuál es la explicación? Porque en el cero kilómetro no hay variación de un año para otro. Es medio tirado de los pelos el razonamiento del auto usado, que sube o baja si se vende o no se vende. No se puede cobrar de acuerdo a la cara del cliente”, destacó.

La situación del usado.

El Congreso de Intendentes aprobó en octubre del año pasado mantener el valor de las alícuotas de las patentes durante 2021, aunque con ajustes sobre la variación del dólar. Los autos Categoría A (incluidos los vehículos sin o con chofer, ambulancias, casas rodantes con propulsión propia, furgones, ómnibus y micros), así como los cero kilómetro empadronados en 2021, deben pagar el 5% del valor de mercado sin IVA. En tanto, los usados tributan por el 4% de su valor de mercado.



Pero en el caso de los usados se da una situación particular que deja de rehenes a muchos propietarios.

Operativo de tránsito en Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto

“Hay dos formas de ajuste. Una es el aumento del tipo de cambio, que pasó de $ 36 a $ 42 y pico. Y después está el valor del mercado del vehículo, que establece Autodata. Hay automóviles que de repente, de un año para otro, suben o bajan si se venden o no se venden. Y eso termina siendo una variable diferente que aumenta el valor de la Patente. Si vas a vender un usado nunca vale nada, pero si lo vas a comprar, siempre vale mucho”, explicó Sander.



El intendente de Rivera propuso que el Sucive devuelva la diferencia a aquellos que pagaron por encima de la inflación, colocando a todos los contribuyentes “en el mismo rango”. “La idea es devolverles el dinero en la próxima o en las próximas cuotas”, anotó.

Habitualmente el 60% de los pagos de la Patente se hacen en enero, aprovechando el descuento del 20% por abonar la totalidad del tributo en el plazo de la primera cuota, aunque para acceder a este beneficio hay que saldar las deudas de multas primero.