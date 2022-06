¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los blancos de cara a las elecciones de 2024?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nada de lo que escucharon ayer los blancos causó sorpresa. Porque o ya lo sabían o era algo que podían suponer por el contacto directo en el territorio o por simple intuición política.

El Partido Nacional ya se encuentra en una etapa de “discusión muy a fondo”, como reconoció a El País el presidente de su Directorio, Pablo Iturralde, y en ese marco fue que se reunieron ayer los principales dirigentes nacionalistas en una de las salas de conferencias del hotel Hyatt para escuchar los resultados de un estudio cuantitativo y cualitativo de la consultora Equipos. Y así conocieron, entonces, algunas de las fortalezas y debilidades de este colectivo y del propio gobierno del que está a cargo y que está llegando a la mitad de su período.



“Fueron dos horas de mirarnos al espejo muy interesantes”, sintetizó la vicepresidenta Beatriz Argimón en rueda de prensa. Y es básicamente lo que repitieron varios de los participantes del encuentro, porque valoraron que, aunque no fueran del todo novedosos, los aportes de la consultora sirvieron para iniciar lo que más de uno coincide en definir como el “inicio de un camino” que no tiene otro horizonte que el año 2024, y el desafío de continuar liderando una coalición desde el gobierno.



Uno de los datos que presentó Zuasnabar fue sencillamente la última encuesta que hizo su consultora sobre intención de voto, que es pública desde mediados de mayo y que muestra una leve caída de los blancos. Asimismo, es una encuesta que también aporta una foto general que hoy tiene al Frente Amplio tres puntos porcentuales por encima de la coalición -35% y 32%, respectivamente-, valores que la diligencia blanca, que contactó ayer con la metodología empleada en esta consulta, ya tiene entre ceja y ceja.

Y lo que quedó en claro en ese sentido es que hay “un gran desafío de la coalición de mostrar un mayor clima de coordinación y de unidad en la diversidad”, indicaron fuentes del partido.



Otra de las conclusiones -en este caso, de un abordaje cualitativo, a través de focus group- que generó inquietud entre los blancos es que los dos principales referentes nacionalistas que se identifican hoy -o que al menos fueron mencionados por los participantes del estudio- son el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y su padre, el también expresidente Luis Alberto Lacalle. Es decir, nadie que esté hoy en carrera para las elecciones de 2024.

Para el gobierno

Zuasnabar también se refirió a algunos de los problemas generales del país que fueron más mencionados por los participantes del estudio -que data de noviembre del año pasado-, y allí aparece el trabajo y el alza general de precios, un conjunto que Argimón definió como “economía doméstica”.



Pero también mencionaron la educación y, por supuesto, el siempre presente asunto de la seguridad ciudadana. “Pero sobre todo trabajo, hay mucha necesidad de mejorar la política de empleo y darle más trabajo a la gente”, señaló un dirigente nacionalista al ser consultado por lo más relevante. “Porque hay un clima de incertidumbre en la opinión pública en general, no con nosotros ni con el gobierno, en cuanto a si se puede o no mantener la fuente de empleo”, continuó.



Luego hay todo un capítulo que tiene que ver con la comunicación, que a criterio de algunos blancos es una arista a seguir trabajando bajo el entendido de que la agenda hoy no la marca el oficialismo sino la oposición.



Es algo que incluso fue transmitido por el propio presidente días atrás en una reunión con legisladores oficialistas, en la que habló de la necesidad de “recuperar el centro del ring”.



Esto volvió a estar ayer arriba de la mesa, según contó el senador nacionalista Juan Straneo. “Se le preguntó a Zuasnábar por este tema, pero él dijo que está convencido de que no es un tema de que el gobierno comunique mal. Hay un relato que está instalado y la verdad es que hay números que no nos están dando bien”, dijo el legislador sartorista, que se refirió enseguida al alza de homicidios como uno de ellos.



“Pero lo que nos sigue costando es la agenda que instaura el Frente Amplio”, agregó el senador Straneo.

Fortalezas

Pero no todo fueron insumos para corregir o mejorar, porque también fueron destacados algunos puntos positivos de esta histórica colectividad, como por ejemplo la estabilidad institucional del partido, señaló también Argimón ante la consulta de los periodistas.



“(Somos) un partido sólido, de estructura sólida, de alcance nacional”, que funciona como un factor “de integración” en el interior, afirmó sobre este aspecto Argimón, que también destacó que la ciudadanía percibe a Poder Ejecutivo “como un gobierno que sistemáticamente trabaja” y que ese es “un activo muy fuerte” del oficialismo.



Otros participantes de la reunión destacaron también que se registró una mejora “en la comunicación interna” del partido.