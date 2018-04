Soluciones para deudores en UR "son un parche"

"Fuimos a trasladar un problema humano y social, de carácter político, y nos encontramos con respuestas en el mundo de los números y de los parámetros", se quejó Gustavo Firpo, uno de los integrantes del movimiento de deudores hipotecarios sobre la reunión que el colectivo mantuvo la semana pasada con el Ministro de Economía, Danilo Astori, la presidenta del Banco Hipotecario, Ana Salveraglio, y el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Francisco Beltrame.

Los deudores reclaman soluciones que reduzcan el peso de sus deudas hipotecarias, las que al estar nominadas en Unidades Reajustables (UR), una variable que se ajusta según la evolución salarial a diferencia de la Unidad Indexada que se acompasa a la evolución de la inflación, por lo que aumentó menos en los últimos años, las cuotas para esos clientes del BHU y la ANV se han disparado al punto de no guardar correlato con el monto solicitado originalmente, dicen.

La reunión fue "cordial" y tuvo de parte de las autoridades el reconocimiento de que la situación implica un "verdadero problema". No obstante, las propuestas presentadas no conformaron a los deudores. "Nos fuimos, y se lo transmitimos a ellos de forma respetuosa, con una enorme preocupación e insatisfacción porque consideramos que no terminan de entender los alcances de la injusticia de esto que se ha convertido en un verdadero drama hipotecario, como son las cuentas que quedaron nominadas en UR", valoró Firpo.

Las medidas elevadas por los representantes del gobierno consisten, por un lado, en que quienes tengan cuentas en UR y se hayan visto afectados por estas distorsiones, podrán acogerse a un procedimiento de BHU y ANV que se lanzará próximamente con el fin de transformar dichas deudas en "razonables y cumplibles". "Las autoridades reconocen que en gran cantidad de casos se opera por la vía de los hechos la absurda situación de que el cliente cuanto más paga, más debe. Y eso ocurre porque el monto de la deuda creció de tal manera que el deudor solo paga intereses y no logra nunca descontar el saldo efectivo", explicó Firpo.

Un segundo punto refiere a la posibilidad de que los deudores que estén al día o con menos de dos meses de atraso puedan transformar la deuda de UR a UI, con un 6% de interés anual. Este mecanismo aplicaría solo para clientes con cuentas a su nombre, y no tendría costo.

Firpo sostuvo que las medidas están enfocadas en los deudores más afectados y si bien se pretende que se cumpla ya con ese sector, en el fondo las propuestas solo "emparchan" el problema y no aportan una solución al problema de fondo.