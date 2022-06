Socios de la coalición piden intercambio “más fluido” con los ministerios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo que la coalición de gobierno retomó ayer al mediodía es en verdad una instancia de encuentro y coordinación que se había creado el año pasado, pero que por la propia intensidad de la agenda del final de 2021 -marcada en esencia por la campaña de cara al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que el oficialismo terminó ganando en marzo- se había dejado de lado.

Por eso, los participantes del encuentro, que se hizo -como las otras veces- en la Torre Ejecutiva y con la presencia del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, destacaron el clima de entendimiento general, así como la necesidad de generar más “unidad” en un momento en que se tiene el convencimiento de que el Frente Amplio y el Pit-Cnt continúan marcando la agenda pública. Este es, de hecho, un problema que fue diagnosticado incluso por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que ya transmitió en la interna, días atrás, la importancia de alterar esa dinámica y que sea el oficialismo el que pase a la vanguardia.



“Estas reuniones siempre son positivas e importantes, fruto de que permiten a la coalición hacer una puesta a punto del funcionamiento del gobierno, tanto del ámbito parlamentario como del Ejecutivo”, resumió en rueda de prensa el senador nacionalista Gustavo Penadés luego de la reunión, que empezó “con un análisis de los resultados del referéndum y de la victoria obtenida con relación a la LUC”.

Algo similar declaró a El País el senador colorado Germán Coutinho, para quien está claro que “la coalición funciona, tiene unidad e incluso es algo que supera a los partidos que forman parte” de ella, pero a su vez cree que debían retomarse estas reuniones para poner en común algunos aspectos.



Porque en un momento en que el gobierno está llegando a la mitad exacta de su administración, con reformas como la educativa y la previsional en el horizonte, hay legisladores de la coalición de gobierno que entienden -y ayer lo dejaron en claro- que debe mejorar “la comunicación” interna de toda la alianza oficialista, según coincidieron varios de los participantes, cuya mayoría enfatizó que hubo además un acuerdo de no hacer públicos varios de los asuntos conversados en la reunión. Pues el intercambio sirvió para hacer algunas “valoraciones de carácter político”, como se limitó a comentar el diputado del Partido Independiente, Iván Posada.



Y entonces el encuentro fue una oportunidad para hablar “en confianza” y con la seguridad de que no todo fuera contado en los medios de comunicación, acerca de temas vinculados al relacionamiento interno del oficialismo que han generado preocupación en más de un dirigente. Y uno de ellos fue, aunque suene paradójico, que las diferencias entre los socios de la coalición últimamente se procesen en el plano público y no, precisamente, en este tipo de reuniones.



“Hablamos de que tenemos que trabajar siempre en formato coalición, y que si tenemos que decirnos cosas, lo hagamos acá”, resumió a El País uno de los participantes que, como todos, prefirió mantener en reserva su nombre a la hora de develar algunos de los detalles conversados.

En ese sentido, uno de los asuntos que puso de manifiesto críticas internas y diferencias marcadas en la esfera de la prensa en el último tiempo ha sido el reclamo de Cabildo Abierto de votar cuanto antes la nueva integración de la Corte Electoral, algo que molesta a los integrantes de este partido a tal punto que, por ejemplo, el diputado Álvaro Perrone señaló esta semana a El País que en la reunión de ayer planificaba exigir “respeto”. Es que este partido continúa -a dos años y medio del cambio de gobierno- sin tener representación en este organismo, algo que le corresponde por su desempeño electoral de 2019.

Más cercanía

Otras fuentes al tanto de lo conversado en la reunión indicaron que hubo algunos planteos puntuales, provenientes tanto de Cabildo Abierto como del Partido Independiente -preocupado por llevar adelante una reforma de la carrera de los funcionarios públicos-, que apuntaron a generar un intercambio de información “más fluido” entre el Parlamento y algunos ministerios. Entre ellos, el de Interior, que conduce Luis Alberto Heber, y que desde hace varias semanas es especial foco de críticas de la oposición, en parte a raíz del crecimiento de los homicidios en el primer trimestre, y particularmente en mayo.



Pero no fue el único y también estuvo mencionada la cartera de Vivienda, a cargo de la cabildante Irene Moreira -pareja del senador Guido Manini Ríos-, que también lleva adelante una de las políticas más importantes para este gobierno, como es la erradicación de los asentamientos.



Y también hubo un particular interés en que se haga más participativo a los socios de la coalición todo lo referido a la educación, otro eje temático central del gobierno de Lacalle Pou, pues se encuentra en proceso la tan mentada reforma que lleva adelante el colorado Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP).



Por lo que en todo este marco se abordó la posibilidad, así, de invitar a algunos de los ministros a las próximas reuniones de coordinación que -tal es el compromiso- se planifican hacer con la frecuencia que se intentó el año pasado -cuando los encuentros llegaron a ser mensuales.



Por otro lado, en el encuentro realizado en el día de ayer también se escucharon planteos, en este caso a nivel general y compartido por todos los socios, respecto a la falta de coordinación cuando jerarcas del Poder Ejecutivo -tanto de ministerios como de organismos o empresas públicas- hacen giras por el interior del país sin avisar a los diputados referentes de los departamentos que deciden visitar.



Finalmente, en la instancia, que duró cerca de dos horas, fue inevitable abordar algunas aristas de la discusión por la Rendición de Cuentas, proyecto que el Poder Ejecutivo debe enviar antes del 30 de junio al Parlamento, y en el que las autoridades del Ministerio de Economía se encuentran trabajando y ajustando detalles tanto de redacción como de números.

Acuerdan acelerar negociación por cargos de Corte Electoral

Una de las preocupaciones que más ha marcado Cabildo Abierto por estos días, en relación al vínculo con el resto de los socios de la coalición de gobierno, ha sido la falta de acuerdo parlamentario para votar la nueva integración de la Corte Electoral. De acuerdo a la Constitución, se necesita una mayoría especial para designar a los nuevos miembros, lo que implica contar con el consenso del Frente Amplio, algo que hasta el momento no ha ocurrido porque la oposición pretende tratar la designación de los ministros de este órgano junto con el del Tribunal de Cuentas. Y, en esta red de negociaciones, la oposición no aprueba el nombre del colorado Gustavo Osta para este último organismo, y tampoco está dispuesta a ratificar a la actual presidenta, Susana Díaz, por lo cual las conversaciones están trancadas.



Para Cabildo Abierto es esencial acelerar este debate y lograr su representación en la Corte, algo que fue nuevamente transmitido en la reunión de ayer en la Torre Ejecutiva. Y el compromiso fue que se reimpulsarán estas negociaciones, que quedarán centralizadas en el senador blanco Gustavo Penadés.