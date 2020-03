Socialistas no van a expulsar a Martínez y ratificaron su respaldo a Cosse para IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Comité Central del Partido Socialista ratificó ayer su respaldo a Carolina Cosse para la Intendencia de Montevideo y resolvió no habilitar la candidatura de Daniel Martínez para mayo.

Como Martínez ya fue habilitado por el Plenario Nacional del Frente Amplio, los socialistas decidieron no tomar medidas disciplinarias como la expulsión del sector, dijeron a El País fuentes políticas. Eso a pesar de entender que “violó la legalidad partidaria”.



La resolución se adoptó por mayoría, pero con un amplio respaldo. Martínez no envió ninguna nota al sector renunciando a su condición de socialista, como en su momento lo hizo Tabaré Vázquez. En tanto, ayer se resolvió ser “implacables” con los dirigentes que pertenezcan al Partido Socialista y militen en listas que no son la 90. Esto implica que “no van a poder integrar otras listas”, como tampoco militar por otro sector político, explicaron las fuentes consultadas.



En tanto, se decidió no habilitar a dos dirigentes del Partido Socialista de Treinta y Tres y Paysandú que integran la lista de suplentes a intendentes de un candidato que no es apoyado por el sector. Según se explicó a El País, estos casos tienen muchas similitudes con el de Martínez por lo cual se tomó la misma resolución de no sancionar.



Por otro lado, los socialistas definieron en el Comité Central que deben salir cuanto antes del “internismo” (como le llaman a las diferencias en la interna del sector entre renovadores y ortodoxos) y confrontar con aquellas medidas del gobierno de Luis Lacalle Pou con las que no tienen acuerdo.