Socialistas exigen renuncia de directora de ASSE después de expulsarla del partido

Luego de meses de estudio del caso, el Partido Socialista resolvió expulsar de sus padrones a Natalia Pereyra, la directora en representación de los usuarios en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

La jerarca fue denunciada ante la Fiscalía por el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, luego de detectar que retuvo un porcentaje de los sueldos de dos de sus adjuntos y de su secretaria personal durante tres años (2016-2019) a nombre del colectivo al que ella representa. Sin embargo, esas transferencias nunca llegaron a las cuentas bancarias de la organización.

El caso fue estudiado por la comisión de disciplina del Partido Socialista, que también tiene entre sus filas a representantes de los usuarios de la salud. La comisión detectó “varias violaciones al estatuto y a la carta ética del partido”, según consta en un comunicado que la dirección socialista envió ayer a la estructura partidaria y al que accedió El País.

La decisión de desafiliar a Pereyra del Partido Socialista fue del Comité Central que evaluó el caso este lunes a la noche. En la reunión, que se realizó por Zoom durante casi tres horas, los dirigentes resolvieron excluir a la jerarca de ASSE de los padrones partidarios (92% votó afirmativamente, mientras que un 8% se abstuvo).

Si bien los socialistas advierten que su designación (por venia del Poder Ejecutivo) es en representación del movimiento de usuarios, consideran que la jerarca tampoco debería mantenerse en el cargo dado que fue designada justamente por el colectivo del que también fue expulsada. De hecho, en una anterior sesión, el Comité Central había solicitado la renuncia a su cargo en ASSE para lo cual se le ofreció un espacio de descargos. Sin embargo, Pereyra no aceptó la invitación y argumentó que está impedida por la Constitución de participar de reuniones políticas.

La denuncia.

En el informe de la comisión de disciplina, si bien también se incluyeron denuncias por mal relacionamiento con afiliados al Partido Socialista, destaca la que realizó el año pasado el movimiento de usuarios. En la misma se advierte que si bien la jerarca aportaba el 20% de su salario a la organización del orden que ella representa (por estatuto) en el directorio, percibía $ 33.500 extras por mes por parte de sus subalternos. Luego de una serie de indagaciones, se pudo saber que la directora percibía por mes $ 15.000 de cada uno de sus dos adjuntos y alrededor de $ 3.500 de su secretaria a nombre del movimiento. Con el correr del tiempo se estima que la cifra obtenida por ella sería de $ 1.200.000.

La maniobra quedó al descubierto cuando su secretaria, que había sido designada por los usuarios, encontró que el dinero que entregaba a su jefa no iba a parar a las cuentas bancarias correspondientes. A fines del año pasado cuando El País informó que la jerarca había sido desvinculada del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, la propia Pereyra denunció una “operación” en su contra por parte de algunos miembros de este grupo.



A estudio.

El caso es seguido de cerca por integrantes del directorio de ASSE, confirmaron fuentes de la salud a El País. Si bien “preocupa” el contenido de la denuncia de los usuarios, las autoridades, por ahora, no tienen previsto proponer un cese de sus funciones. Entienden que la decisión es del gobierno.

Pereyra: “Hay un ensañamiento, ¿qué pretendían, un operador?”

La directora social en ASSE, Natalia Pereyra, denunció una persecución política contra su persona. En diálogo con El País, la jerarca señaló: “Hay un ensañamiento contra mí. Yo creo que hay intereses muy fuertes por la representación social, intereses de que no exista, de ocupar el lugar con otros fines”.



Pereyra, que dijo no conocer en persona al secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, señaló que no entiende la expulsión dado que “los representantes sociales nada tienen que ver con las cuestiones político partidarias y de hecho, el Partido Socialista aquí no tiene ningún cargo”. Para la jerarca, que recuerda que milita en el partido desde que tenía 14 años, “en estas horas lo único que lograron es la indignación de mucha gente que me ha llamado”.



Sin embargo, lo que más sorprende a Pereyra es la insistencia en volver con el tema: “¿Qué pretendían? ¿Pretendían la participación social o tener un operador? ¿Les importa la participación o tener un operador?”, remató en diálogo con El País. Pereyra decidió no referirse a las cuestiones que hacen a la denuncia de los usuarios de salud dado que pretende hacerlo en la órbita de la Justicia: “Todo esto daña mi imagen”, señaló. Ella llegó al cargo en 2016 pero tuvo que dejar la dirección social en febrero de 2018 cuando fue cesada la presidenta del organismo, Susana Muñiz. Sin embargo, la jerarca volvió en junio de ese mismo año dado que la destitución de la expresidenta excluía a los directores sociales.