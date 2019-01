Los socialistas exculparon a su referente Vivian Trías

En octubre del 2017 salió a la luz la información de que Vivian Trías fue un espía del servicio de inteligencia del régimen comunista de Checoslovaquia. A más de un año de esa fecha, el Partido Socialista reivindica la figura de su exsecretario general y niega que haya realizado tareas de espionaje.

El reciente libro publicado "La StB: El brazo de la KGB en Uruguay", de Mauro Kraenski y Vladimír Petrilák, colocó sobre la mesa la documentación que revela que Trías fue un agente secreto del servicio de inteligencia checoslovaco (StB) entre 1964 y 1977. Según publicó el suplemento Qué Pasa, Trías (a través de sus amigos empleados en medios de prensa lograba que se publicaran artículos inspirados en Praga y en contra de Estados Unidos.

La vinculación de Trías con la StB inquietaba al Partido Socialista que decidió emitir una declaración antes de finalizar el año, aunque no se dio por cerrado el punto.

El tema fue tratado el pasado miércoles en el Ejecutivo del sector en el que se analizaron los diferentes documentos existentes del que es considerado uno de los teóricos más importantes dentro del sector.

En una declaración que hicieron pública, los socialistas no negaron el vínculo de Trías con la delegación diplomática de Checoslovaquia, tal como quedó probado en diferentes documentos. Un perito calígrafo confirmó en marzo de este año que Trías redactó trabajos para la inteligencia checoslovaca, tal como publicara el historiador y exsocialista Fernando López DAlesandro en una columna en el sitio de la agencia de noticias UyPress.

Los socialistas sostienen que la relación entre Trías y la delegación diplomática de Checoslovaquia se estableció "sobre la base de coincidencias de carácter político en torno a la defensa de la revolución cubana", así como el combate al "imperialismo norteamericano". A eso agregan que ese vínculo no supuso "un condicionamiento político o ideológico para su pensamiento" ni el del Partido Socialista. Consultado por El País, el diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo que se entiende que Trías "no era una espía", porque no brindó información sino llevó adelante "investigaciones" y "estudios". "La Embajada checa recurrió al conocimiento de Trías (que era historiador) para el análisis de la realidad latinoamericana", afirmó.

"Estuvimos analizando la documentación que fue apareciendo. No negamos que había un vinculo entre Trías y la diplomacia checa, pero no actuó como espía sino como una persona que hizo un análisis", afirmó el diputado. El exsecretario general del PS realizó diferentes estudios sobre el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Chiazzaro reconoció que Trías "aportó documentos de índole estratégica" y es "cierto que recibió dinero a cambio de los mismos". "Hizo análisis estratégicos y geopolíticos referidos al momento", explicó.

Asimismo, concluyó que esta tarea no incidió en el aporte teórico que elaboró como referente partidario. "El PS no tuvo un giro ideológico ni nada por el estilo. Se mantuvo muy fiel a los intereses nacionales", subrayó.

Si bien a la interna del Partido Socialista hay diferentes visiones sobre los aportes que hizo Trías y su vigencia, Chiazzaro destacó la figura del exdiputado "porque no solo fue importante desde el punto de vista político", sino "un historiador de fuste".

Comisión.

La comisión anunciada por el Partido Socialista para analizar los diferentes documentos que denunciaban a Trías como espía nunca se llegó a constituir

Chiazzaro aclaró a El País que si bien formalmente no se habla de una comisión, "un grupo de personas estuvo trabajando no orgánicamente" en el tema elaborando los informes que se analizaron esta semana antes de tomar una posición formal.

En octubre de 2017, cuando el programa En la Mira de VTV publicó la primera información sobre el desconocido pasado de Trías, el Partido Socialista sostuvo que la denuncia era de "dudosa verosimilitud" y que Trías, que murió en 1980, no se podía defender.