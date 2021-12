Socialistas analizan sancionar a "dirigentes de peso" que no hicieron campaña por Gonzalo Civila

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un Comité Central por Zoom que empezó a las siete de la tarde y terminó al otro día a la 1:30, donde se le pidió la renuncia a Gonzalo Civila, fue el saldo de las elecciones del Frente Amplio para el Partido Socialista. El secretario general no piensa dejar el cargo y en el ala ortodoxa amenazan con “sanciones” a aquellos dirigentes de peso que no hicieron campaña.

El encargado de pedir la renuncia de Civila fue Michael Skaffar, secretario político de la mesa departamental del Partido Socialista en Colonia, según informó La Diaria. Concretamente fue el único que reclamó el paso al costado de Civila luego de los cuestionamientos por “el fracaso electoral”, reiterados por dirigentes renovadores. Esto, en alusión a la pérdida de votos de una interna a la otra, pues los socialistas pasaron de tener el 12,5% del electorado a 7,7%, lo que se traduce en una menor presencia en la Mesa Política y el Plenario Nacional.



“Hubo una serie de intervenciones y le pidieron que se hiciera cargo del fracaso”, indicaron dirigentes del ala renovadora consultados por El País sobre los cuestionamientos a Civila. “Seremos pocos, pero buenos”, repitieron varias veces integrantes del ala ortodoxa -representados por el secretario general- en respuesta a las críticas. Esto, en alusión a la cantidad de militantes que en el último tiempo abandonaron las filas por discrepancias internas.

Durante la discusión se responsabilizó a los ex secretarios generales Mónica Xavier y Eduardo “Lalo” Fernández, al exintendente de Paysandú José “Nino” Pintos y al exdiputado José Luis Blassina del resultado, en el entendido de que no hicieron campaña por la candidatura de Civila. Algo similar ocurrió con el exintedente de Montevideo Daniel Martínez, quien no solo no estuvo en la campaña sino que declaró su respaldo a a la candidatura de Fernando Pereira, hoy presidente electo del Frente.



En el Comité Central, Skaffar dijo que el comportamiento de la dirección era “autista”, dada su desconexión con la realidad. Luego se disculpó sobre el término en particular pero no por el planteo de fondo acerca de la orientación asumida por Civila desde que se desempeña como secretario general.

En ese marco, en varias oportunidades estuvo sobre la mesa el planteo de aplicarles “sanciones” a Xavier, Fernández, Blassina y Pintos, y también a Skaffar, por pedir la renuncia del secretario general.

No se va.

Consultado sobre el pedido de renuncia, Civila dijo a El País que no piensa dar un paso al costado. “Ni siquiera hubo un planteo colectivo y hubo una amplísima mayoría que respaldó la orientación seguida”, añadió el secretario general sobre el apoyo que tiene su gestión.



Civila explicó que la reunión del Comité Central del Partido Socialista “fue larga” y “hubo miradas diferentes”, pero la “amplia mayoritaria” supuso “valorar positivamente las decisiones tomadas” con respecto a la última elección interna. Según dijo, las resoluciones sobre su candidatura y políticas de alianzas se tomaron por “mayoría”.



En estas internas, los socialistas se aliaron con el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Casa Grande y la Lista 711 del exvicepresidente Raúl Sendic; ninguno de ellos llegó a los votos para integrar la Mesa Política. Civila dijo que la idea es “seguir trabajando para consolidar ese espacio”.

“Cuando tomamos la decisión de presentarnos no adoptamos una decisión cómoda para garantizarnos un lugar y ganar, sino para poner algunos temas en debate y proyectar un espacio político. Sabíamos que era una apuesta de largo aliento”, advirtió el secretario general.