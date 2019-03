El sobrecosto del Antel Arena fue producto de negociaciones con la intendencia, dijo Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse dijo este viernes que el costo del Antel Arena, un proyecto que se gestó cuando ella presidía la empresa pública, tuvo un sobrecosto a raíz de otras obras que se tuvieron que realizar en negociación con la Intendencia de Montevideo y que no estaban dentro del monto inicial estimado para la obra.



Cosse señaló que la obra se anunció en el 2013 y que se hizo una estimación sobre los costos en ese momento, pero que luego aparecieron otras obras que tuvo que negociar con la intendencia que desde 2015 dirigía Daniel Martínez, su principal rival en la interna frenteamplista, quien días atrás pidió licencia sin goce de sueldo.



"Después que empezamos a adentrarnos en el proyecto apareció que teníamos que construir una escuela, que teníamos que construir un auditorio 'Canario Luna'", dijo Cosse este viernes a Informativo Carve.

"Cuando la obra se anunció estábamos negociando el acuerdo con la intendencia (de Montevideo), entonces en ese acuerdo que negociamos había que reconstruir, hacer devuelta un auditorio de 1.110 plazas", indicó la exministra de Industria y Energía.



"Fue parte de la negociación del acuerdo y después eso se construyó", dijo.

La precandidata del FA comentó además que la obra civil del proyecto estuvo dentro de los estimativos que había anunciado. "La obra civil salió alrededor de US$ 43 millones, habíamos dicho 40", dijo Cosse.



Sobre el equipamiento del Antel Arena indicó que la cifra- si bien no la recordaba con exactitud, aclaró- estuvo "en el entorno de los US$ 10 millones".



El Tribunal de Cuentas de la Repúblicas (TCR) había indicado en enero que “hasta el momento”el Antel Arena había costado US$ 90,5 millones, según informó el semanario Búsqueda.

Cuando todavía era presidenta de la telefónica estatal, Cosse había dicho en una conferencia de prensa que la inversión para construir el Antel Arena ascendería a US$ 40 millones. Ese monto había subido ya a US$ 82 millones cuando el gerente general de Antel, Javier Emicuri, concurrió al Parlamento en 2018. Esa cifra fue ratificada por Cosse, hoy precandidata del Frente Amplio, en una interpelación parlamentaria.

El martes de esta semana el expresidente José Mujica –cuyo sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP) apoya la precandidatura de Cosse- dijo en relación al Antel Arena que es "posible que no" lo hubiera aprobado de haber sabido su costo final. En entrevista con Informativo Sarandí (690) el exmandatario sostuvo: "Esta discusión la tuvimos cuando se hizo la torre de Antel, sin embargo creo que es más justo el gasto del Antel Arena que la torre de Antel porque va a tener utilidad", dijo, y agregó: "Yo recojo el pensamiento de José Batlle y Ordónez: el edificio público tiene que ser lo mejor porque es público".



Un día después, consultada acerca de si el centro había salido más de lo previsto, Cosse prefirió no responder. “No es esa la pregunta. La pregunta es si el proceso fue transparente. Y sí fue transparente porque se fue informando a medida que evolucionaba. Fue ajustado a derecho. Todas las compras hicieron lo que legalmente hay que hacer: procesos competitivos y pasar por el Tribunal de Cuentas”, dijo de acuerdo a lo consignado por El Observador.



La última encuesta que se divulgó acerca de la interna frenteamplista, realizada por la consultora Equipos Consultores y conocida el martes de esta semana, mostró un claro liderazgo de Daniel Martínez, quien cosechó el 52% de adhesión dentro del oficialismo. Cosse aparece en el segundo lugar, con 24% de intención de voto.