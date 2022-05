Supra fijó paro de 24 horas; Montecon rechazó pedido de suspender recorte de jornales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) resolvió este viernes decretar un paro de 24 horas, desde las 19.00 horas, en el marco del conflicto que se desató por el anuncio de despidos en Montecon y que ahora, una vez desafectada esa medida por parte de la empresa, se mantiene por el reclamo de que se asegure el pago de los jornales asegurados como había acordado con los trabajadores.

El paro afecta las actividades de operadores y terminales de Montevideo, dice el comunicado del Supra, y es de carácter general. Las funciones se retomarán este sábado a las 19 horas.



Según informó a El País Martín García, presidente del sindicato de Montecon, pasadas las 18.00 horas de este viernes, estaban ingresando a una reunión con el Ministerio de Trabajo para conocer si hubo avances en la negociación.



Según informaron fuentes de Montecon a El País, el Ministerio de Transporte se comunicó directamente con los accionistas chilenos de la empresa y les mostraron su comprensión por el envío de trabajadores a seguro de paro, pero solicitaron que no se realice la reducción de jornales asegurados por 90 días. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa y la reiteración del pedido de que se vuelva a la libre competencia en el puerto de Montevideo.

La empresa había emitido un comunicado el pasado miércoles en el que señalaba que "la decisión de enviar a los trabajadores al seguro de paro y de reducir los jornales asegurados es consecuencia directa de la decisión de las autoridades de limitar por decreto la operación de Montecon y anular su capacidad de competir libremente, lo que ha generado una baja de volumen muy importante en la actividad de la empresa".



"En la medida en que se restablezca el régimen de libre competencia en el puerto de Montevideo, Montecon podrá recuperar el volumen de sus operaciones y estará en condiciones de normalizar la situación con sus empleados". "Si ello no ocurriera en el referido plazo de noventa días, Montecon deberá, lamentablemente, continuar con el plan de desvinculación de empleados oportunamente anunciado", remató.

Más temprano, en otro comunicado, el Supra había señalado: "Si bien existieron avances en las negociaciones y en las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo, todavía no se ha llegado a un acuerdo en lo que refiere a garantizar la totalidad de los puestos de trabajo afectados, ni en la reinserción en ninguna de las empresas (ANP, Katoen Natie, Grupo Ultramar, etc)".



Además, sostienen que "la actividad portuaria está en crecimiento", por lo que entienden que "no debería desaparecer ningún puesto de trabajo, por lo contrario, deberían aumentar, tal cual lo anunció y se comprometió el gobierno en su momento".