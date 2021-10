Sindicato de Casa de Galicia ingresó al MSP en protesta tras intervención

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras sesiona la Junta Nacional de Salud (Junasa), la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) se reunió este mediodía frente a la sede central de la mutualista y resolvió movilizarse hacia la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP), y luego hacia Torre Ejecutiva.

Los trabajadores reclaman conocer información sobre el estado de situación de la mutualista, que fue intervenida este martes por decisión del gobierno.



Flor Constanzo, presidenta de Afuncag, dijo a El País que tras ingresar a las instalaciones del Ministerio se retiraron y esperan en la puerta a que finalice la reunión de la Junasa, de la cual esperan que Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), salga con los informes sobre la mutualista que el ministro de Salud, Daniel Salinas, había declarado confidenciales días atrás. Así se los prometió el sindicalista que integra la Junta, afirmó.

El sindicato no entiende por qué se interviene Casa de Galicia si esta “no es la única institución que pasa problemas económicos”. Además, “no entendemos por qué no llamaron para avisar que iba a ser intervenida y nos enteramos por la prensa y por el vocero que tiene el ministro, el general Manini”, afirmó Constanzo.



Los trabajadores aseguran que están al día en el cobro de sus haberes y que la relación que mantienen con la dirección de la institución es fluida y en buenos términos.



En respuesta a los dichos del ministro Salinas respecto a que se garantiza la normal atención a los pacientes. Constanzo remarcó: “la atención a los usuarios la garantizamos los trabajadores, no él”.



El presidente, Luis Lacalle Pou, dijo este mediodía que lo que busca el gobierno con esta intervención es “poner la casa en orden”.