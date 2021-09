Sindicato alerta "lista de favores" en el Ministerio de Ambiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Falta de transparencia”, “descontento radical”, compensaciones salariales “arbitrarias” y “poco fundamentadas”, llamados a concurso que no se hicieron y decisiones que parecen “más una lista de favores que un proceso planificado” para fortalecer la gestión ambiental. Una extensa lista de críticas es parte de la carta que el sindicato de trabajadores del flamante Ministerio de Ambiente, creado en la Ley de Urgente Consideración (LUC), envió a su titular, el colorado Adrián Peña.

El nuevo gremio de funcionarios públicos, que surge como un desprendimiento del sindicato de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, le exigió al jerarca de gobierno el “cese inmediato de esas prácticas” y una convocatoria a los trabajadores para hacerlos partícipes de la puesta en marcha de la nueva secretaría de Estado.



La carta fue enviada a Peña -coordinador del sector Ciudadanos desde la renuncia a la política de Ernesto Talvi- un año después de la creación del nuevo ministerio. “Reconocemos la complejidad de llevar adelante por parte de las autoridades la puesta en funcionamiento de una secretaría de Estado, sin embargo debemos expresar nuestro descontento radical con la forma inconsulta y poco transparente con la que se vienen realizando designaciones y cambios de impacto negativo para aspectos medulares de nuestro ministerio”, se manifiesta en la misiva a la que accedió El País.

La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) mantuvo una de sus primeras reuniones con el ministro Peña en enero de este año, encuentro que fue destacado por el jerarca en su cuenta de la red social Twitter.



Sin embargo, el gremio de funcionarios remarcó en la carta que desde el inicio el relacionamiento ha sido, a su entender, dispar. Dijo que mientras el sindicato mostró “compromiso” para trabajar en conjunto para lograr construir una “herramienta eficiente y transformadora” en la gestión ambiental del país, del otro lado no sucedió lo mismo.

“En los hechos esto no se ha cumplido en ninguna de sus fases ya que Atrama no ha sido convocada para participar de la estructura del ministerio, ignorándose así la voz y los intereses de los trabajadores que hacen la gestión del ambiente todo los días con dedicación y compromiso”, señala el sindicato en la carta fechada el 27 de agosto.



Producto de la instalación de la nueva cartera, sus jerarcas recurrieron a completar los cargos que eran necesarios a través del sistema de “pase en comisión”, ya que aún el ministerio no tiene presupuesto para la contratación directa de funcionarios.



Ese mecanismo requiere, en algunos casos, compensaciones salariales para equiparar el salario que perciben los trabajadores en su dependencia original al salario que se paga en la nueva ubicación.

Sin embargo, para los trabajadores del Ministerio de Ambiente varias de esas compensaciones se hicieron sin un procedimiento transparente. “Nos preocupa que en los últimos días, con su firma, se haya otorgado compensaciones varias con escasa o nula transparencia. Si bien algunas de estas podrían tener justificación, otras claramente carecen de fundamento adecuado y atentan contra el buen clima de funcionamiento interno de los trabajadores. Estas compensaciones, arbitrarias y poco fundamentadas, parecen más una lista de favores que un proceso planificado y pensado de fortalecimiento de la gestión ambiental”, denuncian los funcionarios.



En ese sentido, le exigen al jerarca de gobierno que se “transparenten los criterios” de las compensaciones, y se instale el sistema de llamados a concurso como forma de ingreso a la nueva dependencia estatal.

Por otro lado también, los sindicalistas denuncian recientes contrataciones por montos superiores a los ingresos que perciben los trabajadores de esa cartera. Para el gremio esas decisiones “fomentan la precarización laboral y evidencian salarios sumergidos no acordes a las responsabilidades y competencias”.

Un nuevo y aguerrido sindicato de públicos La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) se creó el 17 de diciembre de 2020 con los funcionarios que pasaron del Ministerio de Vivienda a la nueva secretaría de Estado. “La creación del Ministerio de Ambiente pone a sus trabajadores ante el gran desafío de colaborar en su construcción, fortalecimiento y desarrollo, para cumplir con sus cometidos esenciales, con responsabilidad y respeto por el ambiente, en la búsqueda de mayor bienestar de la sociedad”, publicaron los dirigentes sindicales en sus redes sociales ese día.