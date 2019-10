Silvia Ferreira: "En la nuca lo que podemos sentir es a otros blancos que vienen respirando atrás"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche de este lunes, Silvia Ferreira, la hija del histórico dirigente nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, compartió la mesa principal durante la presentación de la lista 2004. Junto a los principales dirigentes que acompañan a Jorge Larrañaga, líder de este sector, Ferreira tomó el micrófono y apuntó directamente contra el candidato colorado Ernesto Talvi, que había afirmado en los últimos días que su fuerza está cada vez más cerca del Partido Nacional.

"En la nuca lo que podemos sentir es a otros blancos que vienen respirando atrás", afirmó Ferreira. De esta manera, le respondió a Talvi, quien el sábado pasado durante un evento en Punta del Este se refirió a la distancia que existe entre él y su contendiente nacionalista, Luis Lacalle Pou.



“Sé en dónde estamos, porque nosotros tenemos una encuesta interna porque yo no divulgo, porque no tendría credibilidad. Esa encuesta nos predijo exactamente la diferencia por la que íbamos a ganar la interna, detectó dos meses antes el fenómeno (Juan) Sartori. Esa encuesta nos indica que estamos respirándole en la nuca al Partido Nacional”, comentó Talvi durante su participación en el Inspiring Summit.

En tanto, Larrañaga durante su discurso este lunes apuntó duramente contra la gestión del Frente Amplio y algunos de sus dirigentes.



Cuando restan 27 días para las elecciones nacionales, el dirigente nacionalista declaró: "Tenemos que ser claros y contundentes: el partido es el partido del cambio, contra el continuismo del Frente Amplio, que se agotó en las respuestas, que dilapidó la bonanza económica, en donde hubo corrupción, en donde terminamos con el vicepresidente de la República renunciando, con el ministro de Economía y el presidente del BROU procesados, con centenas de millones de dólares dilapidados y tirados: Ancap, Pluna, regasificadora, casinos, ASSE". "Este gobierno tiene que terminar porque la gente los va a cambiar el 27 de octubre", afirmó.



Asímismo, redobló la apuesta y destacó: "Tenemos que contagiar a la gente en el país entero, porque tenemos que levantar el pensamiento de los indiferentes, porque tenemos que convocar a uruguayos en todo el territorio nacional en estos 27 días, sintiendo que esto es una enorme lucha, lucha de voluntades, pero también de alternativas políticas", señaló el líder de Alianza Nacional.

La respuesta a Layera.

El director de Policía, Mario Layera, dijo en diálogo con Telenoche de Canal 4 dijo: "No noto el miedo en la población". "Veo a la gente en sus barrios, en cualquier hora del día normal porque la clase trabajadora de noche está durmiendo, veo disfrutar a la gente de todo (...) Veo todos los espacios ocupados y un tráfico impresionante que hace difícil transitar por Montevideo", agregó.



Este lunes, Larrañaga respondió a sus afirmaciones y señaló: "Yo no sé en qué planeta vive". Además, apuntó contra Bonomi y Leal al decir que ellos junto a Layera son "los mariscales del fracaso, están hechos como la media, para meter la pata".



Ironizó, además: "Por favor, a los medios de prensa: síganle haciéndole preguntas a Bonomi, Layera a Leal, porque son una preciosura como declaran, en contra de la población, en contra de las respuestas que tienen que darle a la gente. Por eso tenemos esta rebeldía, por eso tenemos este reclamo".



Además, se refirió a la reforma constitucional que impulsa, y apuntó directamente contra las declaraciones que hizo Martínez este domingo durante el festival "Viva!" en el Parque Rodó, cuando señaló: "Nos quieren atar los sueños, nos quieren decir qué pensar, nos quieren cortar las libertades con formas diferentes de atarnos, pero tenemos que luchar con alegría y con esperanza".



Esta noche, Larrañaga le respondió al candidato presidencial del Frente Amplio en estos términos: "Uno entiende que Martínez de seguridad no sabe absolutamente casi que nada, pero decir que la reforma que impulsamos es regresiva o va en contra de libertades o recorta derechos es falso. Esta reforma constitucional no recorta derechos, no va en contra de libertades, el cumplimiento de las penas por parte de los delincuentes, los allanamientos nocturnos, la pena de reclusión permanente revisable, la guardia nacional, son instrumentos para recortar libertades? No, señor Martínez, no lo son".



Además remarcó que en su sector están "contentos" de "aportarle al país un instrumento democrático en donde la gente en las urnas va a poder votar y va a poder decidir".



Sobre esta reforma, Larrañaga dijo: "Exactamente hoy, si vamos en términos de estudios de opinión pública, la aceptación de la reforma duplica al Frente Amplio".