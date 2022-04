Silva investiga por qué no se envió partida de alimentación a liceo rural, que hizo reclamo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes la directora del liceo rural de Piedras Coloradas envió una carta a los padres de los alumnos para solicitar "la colaboración de insumos para el comedor" dado que no habían recibido la partida de este año "y no hay fecha de envío". "Servicio de comedor no tiene", respondió Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen).

"Tiene partidas de envío de alimentos para los estudiantes que viven más lejos. Es común en los liceos rurales que haya ayuda de la comunidad. La carta es cierta. No sabemos qué pasó con Secundaria. Estoy averiguando por qué la partida no se envió. Es una situación que vamos a atender", detalló Silva en diálogo con "Informativo Sarandí" de Radio Sarandí.

Miren esta carta del liceo de Piedras Coloradas. Además, madres de la escuela de La Teja aseguran que a los nenes les dan comida con gusanos. Luego, cuando mando un improperio como hijos de puta me dicen grosero. ¿No enseñan nada? Ok, ya lo sabemos. ¿Pero un poco de respeto? pic.twitter.com/4yHoxFfe3w — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) April 6, 2022

Consultado por el tema, el consejero de Codicen Juan Gabito detalló a El País que "el servicio de alimentación escolar depende de Primaria". "Primaria a su vez tiene toda una estructura interna que implica la dirección del centro, la inspección de zona, la inspección departamental, la inspección regional… Habría que ver qué se hizo. No puede ser que se movilice una respuesta solo porque se publique en las redes. Hay una cadena de responsabilidades", detalló.

En el tuit compartido por el periodista Gabriel Pereyra, donde adjuntó la carta de la directora del liceo de Piedras Coloradas, el periodista también menciona el caso de "madres de la escuela de la Teja" que "aseguran que a los nenes les dan comida con gusanos".



Sobre este asunto, Silva respondió que no se puede generalizar. "Se ha profesionalizado la alimentación y se atendieron varias cuestiones que surgieron de la auditoria. Quiero desmentir que hayamos bajado la calidad de la alimentación. Nada de eso a pasado. Toda situación anómala la vamos a atender", expresó.