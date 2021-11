Silva desmintió al sindicato FUM-TEP ante denuncias de "irregularidades" en comedores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) desmintió las denuncias de "irregularidades" que hizo la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM-TEP) sobre la gestión de los comedores escolares.



El sindicato sostuvo a través de un comunicado que la "alimentación que brindan" los comedores tradicionales y los tercerizados "se encuentran en dificultades en la etapa final del año escolar".

En diálogo con El País, Silva respondió: "Decir que está con dificultades o que peligra la alimentación al finalizar el año escolar es lisa y llanamente faltar a la verdad, es mentir". Aseguró que lo "asombró" el "estilo" del comunicado, así como las "falsedades", que entiende, contiene.

FUM-TEP indicó que en su comunicado que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip), "hasta hace pocos días, no tenía resuelta la alimentación escolar hasta el último día lectivo de este año para 160 escuelas de Montevideo, Canelones, San José y Maldonado que cuentan con servicio de alimentación tercerizado".



Al respecto, Silva indicó que dicha Dirección "en el marco de la alimentación tercerizada que comprende a 160 comedores de 2.200 estableció un mecanismo para el cierre del año en función de que la licitación se culmina en los primeros días de diciembre, en donde los comedores podrán seguir contando con las mismas empresas que brindan el servicio hoy por hoy a través de un mecanismo de contratación directa de esas escuelas". En cuanto a los demás comedores, casi 2.000, "continúan funcionando como lo venían haciendo hasta el día de la fecha", agregó.



El jerarca subrayó que "nunca ha pasado". Tanto en 2020 como en 2021 se alcanzó una "cifra récord de días donde se atendió la alimentación escolar", aseguró. En ese sentido, dijo que se "continuará asegurando y brindando la alimentación a todos los niños de las escuelas públicas".



"Nuevamente se vuelve a jugar con la alimentación escolar a través de un comunicado claramente con una perspectiva política en donde se mezcla hasta la Ley de Urgente Consideración (LUC). En cualquier momento, la LUC va a tener la responsabilidad de que Uruguay esté prácticamente eliminado también (del Mundial 2022)", lanzó Silva.



Consultado sobre la denuncia de FUM-TEP de un retraso en el pago de las partidas "a las más de 2.000 escuelas con servicio de comedor tradicional", Silva respondió que hay un retraso en "algunas" partidas, pero que esto no se debe a que exista "falta de recursos", si no que en algunas escuelas "no se ha dado cumplimiento de cuestiones propias de una rendición de cuentas". Esto lo tradujo en "dificultades con las facturas, el no cierre de las rendiciones o no presentación de las rendiciones en tiempo y forma". Además, indicó que estas situaciones han ocurrido "históricamente" y "no es nada nuevo".



Silva pidió "responsabilidad en el accionar" de FUM-TEP, e insistió: "Tranquilidad a las familias. No está bueno jugar con cosas tan importantes como la alimentación de los niños. No está bueno trabajar de esta manera. Realmente sorprende este tipo de actitudes de FUM-TEP".