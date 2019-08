Silva: Bordaberry "seguramente va a ocupar destacados lugares" en futuro gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Robert Silva, candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, fue consultado sobre la situación de Pedro Bordaberry, quien esta semana dijo que no encabezará una lista al Senado porque Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti le manifestaron que "no era conveniente".

"Lo de Pedro tuvo distintas etapas. Yo lo aprecio mucho. Es un profesional, pero sobretodo muy buena gente. Hubo una situación de retiro que nosotros nos enteramos en 2017. Ahora se dio esta situación de querer volver, con conversaciones a las cuales no me voy a referir porque no participé. Fueron conversaciones con los precandidatos", señaló en "Puntos de vista" (Radio Uruguay).

Silva dijo que "uno se había hecho ya la composición de que Pedro no estaba" y que "el Partido Colorado está estructurado según el resultado de las internas".

De todos modos, aclaró: "Seguramente va a ocupar destacados lugares porque es una persona de valía en un futuro gobierno o eventualmente en alguna otra posición electoral".

RELACIONADAS Sanguinetti aseguró que no hubo veto a Bordaberry y fue solo "una opinión" By Ángel Asteggiante Sanguinetti aseguró que no hubo veto a Bordaberry y fue solo "una opinión" Sanguinetti aseguró que no hubo veto a Bordaberry y fue solo "una opinión"

Respecto a la campaña de cara a las elecciones nacionales de octubre expresó que "avanza a muy buen ritmo" y recalcó que la propuesta de Ernesto Talvi es "renovadora y trasformadora, de perspectiva batllista, pero que busca incluir a todos".

Asimismo recordó la charla que tuvo con el candidato presidencial colorado cuando lo convocó para ser su compañero de fórmula: "Él me planteó tres cosas, en una conversación extensa. Educación fue lo primero. Talvi está obsesionado con el tema educativo y creo que hace muy bien. Los países que han logrado desarrollo y progreso lo han hecho a través de la educación"

"En segundo lugar el tema del interior. Hay un fuerte foco en la agroindustria, la producción agropecuaria y el desarrollo sustentable del agro como motor y palanca de cambio de transformación", sostuvo.

"Tercero, fue una cuestión que él vio y yo modestamente tengo que decir que es así, alguna facultad específica en cuanto a la negociación y mediación que es un poco lo que he hecho durante mi vida", añadió.