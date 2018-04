Siguen los cruces de Payssé y Bordaberry: ella le dice "misógino", él que "no se la ve bien"

Luego de que la semana pasada el senador colorado Pedro Bordaberry interpelara al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ayer martes se debatió en el Senado si el jeraraca tenía que ser censurado por el Parlamento o ratificado en su cargo. Y finalmente, con 15 votos a favor de la censura contra 16 en contra, Bonomi sigue en su cargo.

Una de las senadoras frenteamplistas que ayer habló durante la sesión y defendió la gestión de Bonomi, fue Daniela Payssé, quien entre otras cosas acusó a Bodaberry de ser el “Chapulín Colorado” comparándolo con el viejo personaje humorístico del mexicano Roberto Gómez Bolaños, ya que es reiterativo con sus planteos sobre seguridad y pretende ocupar un lugar de defensor del pueblo en el tema.



Al cerrar su alocución, recordó que en pasadas interpelaciones el legislador había dicho que Bonomi dormía con el enemigo, por la relación de su esposa con barrabravas de Peñarol. “Él no solo fue criado por el enemigo, fue criado por un terrorista de Estado”; concluyó Payssé en referencia al padre del senador, Juan María Bordaberry.

Esta mañana siguieron los cruces: en diálogo con Informativo Carve la senadora criticó que ayer durante la sesión, Bordaberry "con una cabeza misógina me mandó al médico, a hacer reiki y a hacer yoga".



Dijo también que el colorado "piensa que lo que dice es palabra santa" y que "no admite ninguna otra manifestación que su verdad".



Por su parte, Bordaberry dijo minutos después a la misma emisora, que sin querer "entrar en esta escalada de temas que no tienen nada que ver" con los temas de inseguridad, que son el fondo de la discusión, "no se la ve bien a la senadora Payssé".



Para terminar, el senador colorado dijo: "Yo defiendo mi verdad, qué quiere Payssé que defienda la verdad del otro".