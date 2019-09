Sigue cruce de Larrañaga y Leal: "Kesman es Kesman" y "Leal es Bonomi", dijo el senador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador blanco Jorge Larrañaga presentó este lunes en la Corte Electoral a los integrantes de la lista con la que competirá al Senado en octubre y se refirió a lo dicho por Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, durante una recorrida con el candidato Daniel Martínez por Casavalle.

"A Larrañaga no le entiendo mucho cuando habla. Pero se lo voy a decir claro: en el fútbol Kesman es Kesman, en seguridad Leal es Leal", expresó el director.



En rueda de prensa, tras presentar la lista en la Corte, Larrañaga opinó: “Kesman es Kesman, pero Kesman es bueno. Leal es Bonomi y son responsables desde hace más de 10 años de la inseguridad que tiene Uruguay”, dijo.

Esta no es la primera vez que el senador hace esta referencia. Durante el fin de semana el líder de Alianza Nacional aseguró: “Todos sabemos que (Gustavo) Leal es Bonomi, y Bonomi es inseguridad”.



"No es un tema para tomarlo para la chacota y para generar bromas porque no pueden entrar a prometer para los próximos cinco años lo que tuvieron 15 años para hacer", dijo este lunes Larrañaga.

El senador indicó además que lo que diga Leal lo tiene "sin cuidado", pero aseguró: "Si tiene problemas auditivos por lo menos puede leer". Esta respuesta fue dirigida a los dichos de Leal quien expresó: "A Larrañaga no le entiendo mucho cuando habla".



Siguiendo esta línea el senador había indicado horas antes en declaraciones al programa radial Doble Click de Del Sol Fm que "Leal degrada la discusión". "Decir que no entiende a Larrañaga cuando habla es poco menos que una tomadura de pelo que me parece no merezco, si no me entiende por lo menos sabe leer y que lea entonces si no me entiende".