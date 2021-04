El 71% de los legisladores prioriza cerrar acuerdos comerciales fuera del Mercosur, según estudio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siete de cada diez legisladores se inclinan a priorizar la concreción de acuerdos comerciales por fuera del Mercosur, mientras que 23% priorizaría el bloque como plataforma de inserción. El 6% no opina, según un informe realizado por CERES.

El estudio CERES se propuso hacer una Radiografía al Parlamento uruguayo de la actual Legislatura 2020-2025 y consistió en un relevamiento entre octubre de 2020 y abril de 2021 al que respondieron todos los senadores y 96% de los diputados de todos los partidos.



La gran mayoría del oficialismo (97%) prefiere la autonomía con el bloque, 3% no opina, y no hay uno que diga que el Mercosur sea lo conveniente como plataforma de inserción, agrega el documento.



Asimismo, señala que la mayoría de los opositores (53%), prefiere los acuerdos por intermedio del Mercosur, mientras que 36% opta por autonomía con el bloque, y el 11% restante, no opina.

Seguridad social

Al ser consultados sobre la base de la reforma en el régimen jubilatorio, el 42% de los legisladores dijo que optaría por mantener el sistema vigente de aportes para reparto y ahorro individual con participación estatal y administradoras privadas.



El 32% señaló que mantendría el esquema vigente pero únicamente con administración estatal y el 20% se decantaría por un régimen de reparto en sistema estatal, mientras que el 6% no sabe o no contesta.

Por parte del oficialismo, el 69% respondió a Ceres que preferiría incluir la participación de las administradoras privadas; el 23% elegiría el sistema de reparto y ahorro con administración únicamente estatal y el 1% por el sistema de reparto estatal. Entretanto, el 7% no se decidió entre ninguna de las opciones.



El 45% de los legisladores opositores optaría por un sistema de reparto estatal, la misma proporción elegiría un sistema estatal de reparto y ahorro, y el 6% daría lugar a las administradoras privadas, mientras que el 4% no sabe o no contesta.

Regulación Laboral



Consultados sobre la posibilidad de flexibilizar el régimen laboral a tiempo semanal, el 61% de los legisladores dijo que está a favor, mientras que el 35% mantendría el esquema vigente de 8 horas diarias, entretanto, 4% no se pronunció al respecto.



Entre los oficialistas, 3 de cada 4 opta por flexibilización de la jornada de trabajo y 24% prefiere el sistema actual. Casi la mitad de los opositores (49%) está por mantener el esquema vigente, pero 42% prefiere flexibilizarlo y 9% no sabe o no contesta.

Qué sector impulsa el crecimiento del país



En su estudio, Ceres señala que la mayoría de los senadores y diputados (65%) opina que el sector agropecuario es el de mayor capacidad para empujar el crecimiento económico, 14% indica al sector tecnológico, 14% al industrial, 2,5% al turismo, 2% al comercio y 2,5% a otros servicios (ver Figura 3).



Entre oficialistas, 76% cree que el sector agropecuario es el de mayor capacidad para empujar el crecimiento de la eco-nomía, 8,5% opina que lo es el tecnológico, 8,5% el industrial 3% el comercio y 1% el turismo y 3% se inclina por otros servicios.



Entre los opositores, también el agro aparece como el de mayor capacidad, pero en menos proporción (50%) y asignan más relevan-cia al tecnológico (23%), industrial (21%), turismo (4%) y otros servicios (2%).



Respecto a la conveniencia de hacer cambios al impuesto a la renta empresarial, no hay una respuesta con mayoría absoluta: 41% dice que hay bajar la cuota del IRAE de forma selectiva, y 8% que la baja debe ser generalizada. En tanto, 27% opina que este gravamen debería aumentarse para apoyar inversiones específicas, y 18% cree que se debería mantener como está; 6% no opina.

Impuestos

CERES también consultó a los legisladores sobre el IRAE. El 61% de los oficialistas está a favor de bajarlo de forma selectiva y el 14% de forma generalizada. Además, el 7% respondió que habría que aumentarlo para apoyar inversiones, 14% lo dejaría igual y 4% no opina.

Ahora, ¿qué pasa entre los legisladores opositores? El 53% cree que debería aumentarse para apoyar inversiones seleccionadas, 15% bajaría el impuesto de forma selectiva y 24% mantendría la tasa vigente. Hubo un 8% que no se pronunció.

Por otra parte, preguntó cuál sería la posición "si fuera necesario aumentar impuestos". "El 45% estaría a favor de aumentar los gravámenes al capital (impuesto al patrimonio), 9% subiría los impuestos al consumo (IVA y similares), 15% incrementaría el Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) sobre los ingresos más elevados, mientras que 11% crearía nuevos tributos, y 20% no sabe o no contesta", agregó el informe.

¿Qué hacer para reducir el déficit fiscal?

El 49% cree que se debería realizar con "baja del gasto público exclusivamente". Un porcentaje menor, el 23%, "no intervendría en gastos ni en impuestos, sino que esperaría a que lo solucionara el crecimiento económico".



Por otra parte, el 6% "aumentaría impuestos y bajaría el gasto público", y el 4% solo aumentaría los impuestos. El 18% no opinó.

Aquí se puede ver el informe completo.