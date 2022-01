"Sería una gran lástima" si Cipriani no firma contrato, "pero no se puede perder más tiempo", dijo Viera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, indicó este miércoles que "sería una gran lástima" si el empresario Giuseppe Cipriani no acude a firmar el contrato de concesión del casino privado para impulsar el emprendimiento hotelero en la zona donde estaba el hotel San Rafael, en Punta del Este.

Tal como informó El País en su edición de este miércoles, el empresario italiano tiene plazo hasta el 28 de enero para presentarse a tal firma. "Esperemos a la fecha y todavía tenemos esperanza de que el empresario cumpla con su palabra", expresó el secretario de Estado esta mañana en diálogo con Doble Click (Del Sol).

Consultado sobre qué significaría si finalmente Cipriani no se presenta y por ende no se firma el contrato, dijo: "Sería una gran lástima, pero no se puede perder más tiempo".



"Si el interés sigue siendo rechazado, si cambió de idea el inversor, hay que buscar un llamado a licitación, a interesados, para otra propuesta que tenga que ver con la inversión en infraestructura a través del estímulo de una segunda licencia para casino en Punta del Este", agregó.



Respecto a la repercusión que podría generar en la zona que no se firme dicho contrato, confesó que le preocupa "muchísimo", y agregó: "Me duele que perdamos tiempo". Además, Viera indicó que si Cipriani "no se presenta a firmar el contrato perderá el compromiso o promesa de ese casino privado".

De todos modos, el ministro indicó que hay un "negocio privado" y que el gobierno "la única arma que tiene es esta licencia para casino".



Cipriani "compró el viejo hotel San Rafael, lo demolió y anunció un proyecto de una megaconstrucción hotelera", dijo el secretario de Estado.



"Lo que había allí era el compromiso, en principio, de la construcción de un gran hotel y edificio con una licencia de casinos que le daría el Ministerio de Economía. Todo esto pasaría por hacer la firma de un contrato de esa concesión de casinos", añadió.



Viera recordó que esta instancia "en principio estaba fijada para el mes de diciembre", cuando Cipriani adujo que no podía porque "estaba con covid y no estaba en el país". Se le otorgó una prórroga hasta el 14 de enero, fecha en que, según sus abogados, "estaba cerrado el estudio" jurídico y "no podían en ese momento venir para la firma".



A partir de allí, el MEF dio una "última" prórroga hasta el 28 de enero, señaló Viera. "Nos preocupa porque tanto la intendencia departamental (de Maldonado) como el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y Turismo estábamos muy interesados en todo lo que significa una inversión de este tipo y un atractivo turístico tan importante", añadió.



"Esto lo que hace es atrasar un poco, pero ya aparecerán inversores que estarán interesados", dijo ante una eventual caída de la firma, y señaló que "los hay", sin brindar mayores detalles.

Viera había declarado el 14 de enero que esta nueva prórroga había causado "bastante sorpresa" en el Ejecutivo. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, había dicho ese día: "Esperemos que con la prórroga se ponga los chanchos arriba de la mesa".