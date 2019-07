Sergio Botana: “La jueza me da la razón"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sergio Botana renunciará hoy a la intendencia de Cerro Largo para dedicarse a la campaña electoral y en su lugar asumirá el secretario general Pablo Duarte. Pero las últimas horas de la administración de Botana estuvieron marcadas por una polémica con el edil frenteamplista Dardo Pérez, quien reclamó ante la Justicia información sobre sueldos de la comuna.

Botana dijo a El País que le había negado la respuesta a Pérez debido a que le pidió la nómina de funcionarios asociada a sus ingresos. “No se la di para proteger la integridad de los funcionarios, su privacidad, el derecho a que no sea manoseado su nombre”, indicó Botana. Además, dijo que los sueldos de los cargos de confianza son públicos y los demás son auditados por el Tribunal de Cuentas. “No hay un problema de transparencia, de legalidad”, agregó.



Ante la negativa, Pérez presentó una demanda judicial civil, con un plazo muy breve para responder porque operaba como acción de amparo. La directora del departamento jurídico de la intendencia, Jaqueline Gay Balmáz, argumentó ante la Justicia que “otra ley se interpone, que es la protección de datos”. La jueza propuso acordar: que la intendencia otorgara la información sin los nombres ni números de funcionarios “y el edil aceptó”, afirmó la abogada municipal.



Es decir, hubo un acuerdo de que se daba la información pero “con los ingresos disociados de los nombres” de los empleados, dijo el intendente. “La jueza me da la razón en preservar los nombres”, agregó.



Pero el edil frenteamplista decidió volver a la Justicia porque consideró insatisfactoria la respuesta. “Acá hay gato encerrado”, opinó. “De acuerdo al presupuesto departamental, el rubro sueldos tiene un monto 60% más alto del que ahora me informa la intendencia obligada por la justicia”, advirtió Pérez. A su entender, “alguien se lleva el dinero restante o hay compensaciones”. Para el dirigente del Frente Amplio, no hay una intención de mostrar transparencia en la gestión.



Botana respondió que es incorrecto lo que afirmó el edil. “Lo que no se da cuenta es que yo le di el ingreso mensual de los funcionarios municipales: en el gasto anual están las licencias, salarios vacacionales, aguinaldos y también los premios por producción, que no es salario mensual y es variable, asociado al trabajo de cada funcionario”, indicó el intendente.