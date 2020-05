Sergio Botana: "De esta crisis se sale a la uruguaya"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Volvió al Parlamento tras 10 años como intendente de Cerro Largo y es uno de los senadores nacionalistas que integra la comisión que discutirá en los próximos 45 días el proyecto de ley de urgente consideración.

Además, integra con el exintendente frenteamplista Yamandú Orsi y el colorado Marne Osorio un grupo de trabajo que parte de la premisa de que la salida a la crisis “viene del interior y todos juntos”.

En un alto en la jornada de negociaciones del texto de la ley de urgencia, el senador Sergio Botana recibió a El País en su despacho y dijo que el panorama es más crítico que el de 2002 porque no vendrá ayuda de afuera. “Tenemos que salir solos, a la uruguaya”, indicó Botana.

-Hace pocos días difundió un video donde aparece con el exintendente canario Yamandú Orsi (Frente Amplio) y con el de Rivera, Marne Osorio (Partido Colorado). Proponen “un gran diálogo para la reconstrucción nacional”. Y también se reunieron con José Luis Falero, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)...



-También nos reunimos con Un solo Uruguay. Nos vamos a reunir con el Pit-Cnt y las cámaras empresariales.



-¿De qué se trata y qué pretenden?



-Surge por el convencimiento de que la salida a la crisis viene desde el interior y todos juntos. El interior tendrá un rol protagónico en la producción. Hay que reconocer el enorme esfuerzo de los gobiernos departamentales en la prevención sanitaria y en la alimentación de las personas, en mantener los servicios de limpieza. Todo eso lleva a acciones y gastos extraordinarios. En ese sentido, estamos tratando de conseguir medios para que lo puedan seguir desarrollando. Y estamos pensando en el día después.

-¿Y por qué unió esfuerzos con un dirigente frenteamplista y otro colorado?



-Porque estamos pensando con la mentalidad de generar políticas sostenibles en el largo plazo. Y eso es aquello que tiene respaldo político unánime en una sociedad. Por eso: intendentes de distintos lugares de la República y de distintos partidos.

-¿El grupo se puede ir ampliando a otros exintendentes?



-Del grupo ya participan muchos otros exintendentes y casi todos han adherido a la idea. Y tiene el conocimiento y apoyo de los actuales, que están desempeñando una tarea heroica.



-¿Cómo es la situación económica de las intendencias en medio de esta crisis?



-La situación ya era crítica antes. El auge económico perjudicó a los gobiernos departamentales porque las obras fueron mucho más caras.



-Si ya era crítica la situación, ¿qué se puede esperar ahora?



-Será una situación compleja. Uno de los motivos de la reunión con Falero fue analizar esta cuestión. Primero porque hay un presupuesto que debe negociarse desde agosto y ahora lo negociarán los que se están yendo y tiene la carga de este gasto adicional. Hay que flexibilizar las exigencias a las intendencias, que son muchas y caras.

-¿Cómo se sale de esta crisis?



-El país tendrá un crecimiento del gasto, una caída en el nivel de actividad que implicará una baja en el PBI y en la recaudación del Estado, aún más pronunciada. Es previsible un incremento del déficit fiscal y del endeudamiento, que a futuro traerá costos financieros superiores. El país debe preparar un nuevo tiempo, recortar mucho costo del Estado. Tendremos que renegociar los niveles de intereses, en un mundo en el cual el capital será escaso.



-¿Es un panorama similar al de la crisis de 2002?



-Este panorama es un poco más crítico al de 2002, porque aquella vez nos teníamos que salvar países pobres. Ahora también los ricos se tienen que salvar. Eso generará comprensión, pero no salvación. Entenderán nuestros problemas, no serán tan duros a la hora de calificarnos, pero nos tirarán menos salvavidas. Tenemos que salir solos, vamos a salir a la uruguaya.



-¿Cómo evalúa la reacción del gobierno?



-Respondió con madurez y con el amor de un buen padre.

-¿Y qué opina de las medidas de aislamiento? ¿Está bien que no se haya decretado la cuarentena obligatoria, reclamada por muchos?



-El país no se puede detener, hay mucha gente que vive de lo que gana cada día. Y debe asumir los riesgos para llevar el pan a su casa. Entonces la decisión es difícil pero debemos hacerla con equilibrio y tolerancia.



-Le cambio de tema. ¿Era realmente necesario tratar ahora la ley de urgente consideración? ¿No era más sensato esperar?



-Lo importante es el país, no el bienestar de los parlamentarios. Tenemos que responder a esos veteranos que ya no pueden caminar por los barrios de la ciudad, a esa mujer que debe tomar el ómnibus por la mañana para ir a trabajar, al que no tiene empleo, al productor que no puede producir por el costo de los combustibles.

-Entiendo, ¿pero este no es momento de concentrarse en cómo salir de la crisis sanitaria y económica? Se tratarán 501 artículos, que van desde la seguridad al chorizo artesanal.



-La crisis del coronavirus solo nos urge a trabajar y producir más. Nos obliga más. Es cierto que la ley contiene cosas que podían esperar. Lo del chorizo podía esperar. Pero es un tema que se arrastra de la administración anterior, no les dio el tiempo de aprobarlo en cinco años.

-¿Cómo se tratan 501 artículos en 45 días? Hay proyectos que están años para ser aprobados.



-Es que se tiene que terminar el país de la quietud, del no resolver, del Parlamento que solo discute. No es cierto que la ley tenga solo 45 días. Tuvo toda la campaña electoral con estos temas en discusión y el articulado presentado desde febrero. Ningún tema es sorpresa para nadie. Uruguay precisa caminar.



-Pero la comisión debe recibir a muchas delegaciones que buscarán opinar e incidir.



-Las vamos a recibir a todas y no mediremos las horas de trabajo. Y algo trascendente: queremos que el Frente Amplio apoye la ley, contribuya con sus verdades y se comprometa con el articulado. Si el Frente tuviera la disposición de acordar, seguramente llegaremos a políticas con menos impacto de corto plazo, pero sostenibles en el largo plazo. Eso es bueno para todos.

-El martes en la sesión en la que se aprobó el ingreso del proyecto al Senado, la senadora Graciela Bianchi dijo que la moción del Frente para sacarle la urgente consideración al texto era una “declaración de guerra”. ¿Coincide?



-Se pasaron un poquitito en la descalificación y lo pusieron por escrito. Más que una defensa jurídico-constitucional, cayeron en la mala calificación. Pero eso feneció el martes. Hoy es otro día y hay que trabajar todos juntos por el país.

-Ese día usted acusó en el Senado al Frente de “trancar por trancar”. ¿No es lo mismo que hizo el Partido Nacional en los últimos 15 años?



-Los blancos tenemos la costumbre de la búsqueda del bien nacional. Nunca el interés partidario por encima del país. No lo sentimos así y no lo sabríamos hacer. Siempre tuvimos una actitud constructiva.

-¿Cuántos artículos calcula que cambiarán de la ley de urgencia, por los aportes de los socios de la coalición?



-Los cambios sustantivos se producirán en el 5% del articulado, como en la seguridad pública o en los combustibles. Podrá haber pequeños cambios en muchos más artículos.

-¿Qué plazos manejan para los acuerdos?



-Deben ser hechos en los próximo 10 o 15 días, aunque hasta el último día habrá cambios.

-Para terminar: ¿tapabocas sí o no? Veo que llegó al despacho sin tener uno puesto...



-No lo uso porque estamos a distancia. Lo uso en las sesiones, salvo cuando voy a tomar el mate. Y no me lo pongo para hablar porque si tengo una papa en la boca normalmente... ¿Te imaginás lo que es (Eduardo) Bonomi con tapabocas? (se ríe).

-Al ministro Jorge Larrañaga le cuesta hablar con tapabocas también, por lo que se ve.



-Sí (se ríe fuerte).

El regreso al Parlamento: de intendente a senador

¿Extraña la tarea ejecutiva tras una década como intendente en Cerro Largo? “La tarea de intendente es apasionante, no existe ninguna posición política en el país igual a la del intendente. Uno está en el análisis de los problemas, en la discusión profunda, en su resolución y en la ejecución. El propio presidente de la República siempre queda a varios pasos de distancia de la resolución”, respondió el senador nacionalista Sergio Botana, quien debutó este año como senador, tras un pasado en la Cámara de Diputados. ¿Y le gusta la tarea parlamentaria?



“A veces da pereza volver a estudiar después que uno se recibió pero es sumamente interesante. Más cuando uno ha tenido experiencia de gobierno. Legisla sobre la realidad vivida”, respondió Botana. También afirmó que no está “de vacaciones” en el Senado. “Vine a trabajar, aunque no más horas que como intendente. No conozco intendente que se pueda dar el lujo de ser perezoso”, sostuvo el senador blanco. Después admitió que en el Parlamento es más simple “ser perezoso” que en una tarea ejecutiva. “En el Parlamento uno se puede hacer el distraído, pero no creo que le vaya bien al que decida hacer eso”, sostuvo el exintendente de Cerro Largo.