¿Por qué los seregnistas no logran unirse en un solo bloque?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El sábado y el domingo fueron días de definición en la interna del Frente Amplio. Aunque todavía tiene muchos huecos, el puzzle de la coalición de izquierda hacia la campaña electoral de 2024 comenzó a sumar varias piezas.

Es que para el espacio socialdemócrata o también llamado seregnista es un norte poder unir a todos los sectores con una misma mirada. De alguna forma, reeditando al extinto Frente Líber Seregni, pero que en su momento supo darle réditos electorales.



Si bien el acuerdo entre Asamblea Uruguay, liderada por el exvicepresidente Danilo Astori, y Fuerza Renovadora, del senador Mario Bergara, consolidó en el espacio Convocatoria Seregnista Progresistas a dos de las principales figuras de ese espectro, la unanimidad parece ser una utopía.



La decisión de la Vertiente Artiguista de, al menos por ahora, mantenerse al margen de una alianza electoral o adherirse a un bloque, encendió las alarmas. Aunque dirigentes de Convocatoria dijeron a El País que no estaba en la mira la adhesión de la Vertiente Artiguista a corto plazo, y que no descartan una futura incorporación, en los últimos meses varios dirigentes expresaron su intención de sumar a este sector.

Consultado sobre la decisión, el senador Enrique Rubio indicó a El País que es “absolutamente prematuro hablar de acuerdos cuando no se sabe cómo será el mapa” hacia las elecciones de 2024. Además, hizo una distinción entre las estructuras de militancia flexibles, los acuerdos electorales puntuales y las alianzas de larga duración.



Para el legislador de la Vertiente Artiguista, no es posible sumarse a un bloque sin definir sobre la competencia interna del Frente Amplio. Y en este sentido, precisó que para su sector “no sería conveniente” que se presentaran más de dos precandidaturas en la interna.



De este modo, pierde peso la posibilidad que la Convocatoria presente su candidatura, una opción en la que sus integrantes trabajan desde al menos el 23 de junio, cuando lo anunciaron públicamente.



Bergara dejó clara su intención de competir en las elecciones de junio de 2024, pero compañeros de Convocatoria consultados por El País en agosto fueron cautos sobre esta posibilidad. Si bien dijeron que se trabaja en una precandidatura, no descartaron la posibilidad de apoyar al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien junto a la jefa comunal de Montevideo, Carolina Cosse, es el precandidato más firme en la interna frentista, según las encuestas de opinión pública, que coinciden en el diagnóstico.



Así, la eventual precandidatura de Orsi suma potenciales apoyos de sectores. El sábado pasado, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez, a quien su sector le confió la articulación con distintas agrupaciones para la posible postulación de Orsi -como informó El Observador- se sentó en la primera fila del plenario de Convocatoria. Más allá de lo simbólico del gesto, Sánchez dijo a El País que su visita se dio “en el marco de la fraternidad frenteamplista” y no obedeció a un acuerdo en ciernes.

No obstante, Sánchez contó que su sector avanza en una serie de “ideas fuerza” para generar consenso en torno a la precandidatura de Orsi. En ese marco, aseguró que intercambió con agrupaciones departamentales y nacionales, e incluso con dirigentes de otros partidos que ven con buenos ojos la postulación del intendente.

Expectativa

La Vertiente Artiguista está expectante por la posibilidad de marcar su perfil y de crecer aprovechándose del



amplio respaldo que recogió Fernando Pereira, perteneciente al sector, para convertirse en presidente de la coalición de izquierda.



De hecho, dirigentes consultados por El País se refirieron al “factor Fernando Pereira” al explicar la decisión de no sumarse por ahora a un bloque. Señalaron que el sector corrió el “riesgo político de aislarse” al competir solo en las elecciones partidarias de diciembre, pero lo superó con creces. Además de la visibilidad que le dio Pereira a la Vertiente, luego de competir con el apoyo de la mayoría de los sectores, esgrimieron que los dirigentes han instalado varios temas en el debate público.



Esta suma de factores hace que el sector no quiera encorsetarse en un tercer bloque, explicaron, dando más libertad de acción a los dirigentes para crecer y perfilarse.



Con los resultados de las pasadas elecciones nacionales sobre la mesa y los posibles análisis de estos números fríos, el sector se propone explotar la veta “artiguista”.



Los dirigentes sostienen que Cabildo Abierto, partido liderado por Guido Manini Ríos, logró catapultarse a partir de esta definición ideológica en 2019.

Sin embargo, afirman que los cabildantes se apoyaron más en la faceta militar del artiguismo que en su “expresión social”, documentada en el Reglamento de Tierras y en las Instrucciones del Año XXIII. Este “principio histórico y fundacional” es uno que quieren relanzar, indicaron.



En este sentido, Rubio explicó que una de las propuesta es crear un “espacio artiguista”, que podría ser una plataforma para que otros sectores sean aliados electorales.



Este será un ámbito de encuentro para gente desencantada con el gobierno, que esté afín a la victoria del Frente Amplio en las próximas elecciones, sin la necesidad de que pertenezcan al sector o al partido.



El senador contó que apelarán a referentes barriales, jóvenes y otras personas que no se identifiquen con las viejas formas de militar, pero compartan sensibilidades y posturas sobre la actualidad nacional para sumar fuerza hacia la izquierda.



La definición sobre precandidaturas se dará en 2023 cuando la Vertiente Artiguista tenga su congreso extraordinario y allí deban definirse cuáles serán las posibles alianzas electorales con otros sectores y, principalmente, quién será la persona que impulse o apoye.