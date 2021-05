Sepelio de Larrañaga: "Quizás el momento no fue el más correcto para hacer esto", dijo intendente de Paysandú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se refirió a la situación sanitaria de su departamento debido al aumento sostenido de casos de COVID-19 y habló sobre el sepelio del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que fue enterrado en el cementerio local. "Quizás el momento de la pandemia no fue el más correcto o el más oportuno para hacer esto", indicó.

"Nos tomó tan por sorpresa. Buscamos organizarlo de la forma que pudimos, limitando el acceso a la mayor cantidad de gente, pero en el interior cuando se dan estas cosas ... hay millones de vivencias que cada persona tuvo acá en Paysandú con el propio Jorge Larrañaga, que ameritaba que pudieran estar en ese momento. Sobraban los motivos para que cada uno pudiera estar", indicó en diálogo con el programa radial Doble Click (Del Sol FM).



El intendente aseguró que "hubiera sido deseable" hacer la ceremonia de otra forma, para evitar las aglomeraciones que se registraron tanto dentro como fuera del cementerio. Sin embargo aseguró que evitarlo era casi imposible: "El tema es cómo (se) contiene un montón de agua que seguramente se le va a escurrir entre los dedos", reflexionó.



"A veces la naturaleza tiene tiene cosas que no las vamos a poder explicar. La naturaleza de una comunidad, que de forma irrefrenable salió a la calle a dar el último adiós a una persona muy querida acá", indicó.



En la misma línea comparó la situación con lo ocurrido tras el fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez y dijo: cuando "un gran líder de nuestro país se fue, la gente también de forma irrefrenable salió a despedirlo a la calle".



"No sé cómo va a impactar eso, ya venimos complicados sin el factor del sepelio, venimos complicados por otras razones, porque el principal elemento son los brotes intrafamiliares, eso es lo que dice la gente vinculada a la salud", aseguró Olivera.



Por este motivo pidió a todas las personas que eviten "la reunión en la casa los fines de semana, los asados de cumpleaños, la reunión con amigos", porque es "ahí donde se da principalmente" el mayor número de contagios.



"Lamentablemente los números reflejan la situación, hay un número particular y hay una situación que golpean duro, que es que en los últimos días hemos tenido cerca de 30 muertos, 30 sanduceros que han muerto a manos de la pandemia", detalló.



Actualmente en Paysandú hay 1.368 casos activos de un total de las 36.121 personas que actualmente están cursando la enfermedad en todo el país, según los últimos datos del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Esa cifra representa un récord desde que se identificaron los primeros contagios en marzo de 2020. Además también se superaron las 4.000 muertes desde el inicio de la pandemia.