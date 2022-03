Separaron del cargo a policías involucrados en presunto caso de abuso contra motociclista, dijo Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió este viernes a la investigación de un caso de posible abuso policial sucedido este jueves en Jardines del Hipódromo y recalcó que este tipo de casos son hechos aislados y le parece injusto englobar a todos los funcionarios policiales con ello. Entrevistado en FM Gente, indicó que los dos efectivos identificados en el video fueron separados de su cargo y que se inició una investigación de urgencia para determinar las responsabilidades.

Además, en rueda de prensa Heber enfatizó en que la Policía está integrada por unos 33.000 funcionarios y dijo que se pone del lado de ellos. "Decir que hay una situación de abuso policial porque se comete un atropello en algún lado me parece muy injusto para la Policía, desde todo punto de vista. Ahora, eso no quiere decir que nosotros seamos muy severos a la hora de castigar a quien abusa de su condición policial, señaló.



Por otra parte, el ministro separó estos hechos del referéndum por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). "Hubo abuso policial antes y después de la LUC. Si hay gente que quiere vincular estos episodios con la LUC, me parece condenable desde todo punto de vista porque, de alguna manera, está falseando la realidad", sostuvo.

"Aquellos que buscan este tipo de acciones para utilizarlo en la instancia de referéndum sí me parece mal, porque terminan por generalizar a 33.000 policías lo que hacen muy pocos. No me parece ni que la LUC sea la responsable ni que la Policía esté cometiendo abuso de funciones en forma generalizada para tener semejantes acusaciones", indicó.



El caso está siendo investigado por la fiscal de Flagrancia Patricia Rodríguez, que este viernes tomó declaración a los policías y a los agredidos, y continuará con la investigación en los próximos días, informaron desde Fiscalía.